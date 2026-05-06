В Иране заявили, что безопасное прохождение Ормузского пролива возможно в рамках “новых процедур” после временного прекращения краткосрочной военной операции США Project Freedom (Проект Свобода).

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление представителей Военно-морских сил КСИР.

Это стало первой реакцией Тегерана на объявление Вашингтоном паузы в Project Freedom — операции по сопровождению торговых судов через Ормузский пролив, который во время конфликта находился под блокадой со стороны Ирана и США.

Американская сторона начала миссию в воскресенье, однако уже во вторник, 5 мая, она была приостановлена ввиду прогресса в мирных переговорах.

В заявлении иранской стороны не раскрываются детали новых процедур, однако выражается благодарность капитанам и судовладельцам, работающим в Персидском и Оманском заливах, за сотрудничество в прохождении этого водного пути “в соответствии с правилами Ирана”.

Иран также заявил о своем суверенитете над Ормузским проливом и объявил о намерении ввести плату для судов за безопасный транзит по стратегическому маршруту.

Ряд мировых лидеров предупредил, что такой подход противоречит нормам морского права и может создать опасный прецедент.

Жесткая позиция Ирана в этом вопросе может поставить под угрозу возобновление мирных переговоров, направленных на прекращение войны.

Project Freedom — это операция США по обеспечению прохода коммерческих судов через Ормузский пролив, который был заблокирован Ираном.

О начале операции 3 мая объявил Дональд Трамп, на следующий день американские эсминцы начали сопровождение кораблей через пролив.

В первый день операции под защитой США через Ормузский пролив прошли два судна под американским флагом.

По информации Международной морской организации, в заливе остаются заблокированными около 2 тыс. судов, на борту которых находятся до 20 тыс. моряков.

5 мая Дональд Трамп объявил о временной паузе в операции Project Freedom.

По его словам, такое решение принято по просьбе Пакистана и ряда других стран в связи с прогрессом в переговорах с Ираном.

В то же время морская блокада иранских портов остается в силе.

