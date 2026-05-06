Президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке проекта Свобода в Ормузском проливе.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

Проект Свобода: почему США приостановили операцию

По словам американского президента, проект Свобода поставили на паузу на короткий период. В то же время он подчеркнул, что блокада Ормузского пролива остается в силе.

Сейчас смотрят

Решение приняли после обращений Пакистана и других стран, а также с учетом прогресса в переговорах с Ираном.

— Мы договорились, что, хотя блокада будет оставаться полностью действующей, проект Свобода будет приостановлен на короткий период, чтобы посмотреть, удастся ли окончательно доработать и подписать соглашение, — заявил Трамп.

Он также заявил о значительном военном успехе США во время кампании против Ирана.

Напомним, что проект Свобода был запущен как ответ на обострение ситуации в Ормузском проливе — одном из ключевых маршрутов мировых поставок энергоносителей.

Его целью было обеспечить безопасный проход гражданских судов, которые оказались заблокированными из-за действий Ирана.

По данным американской стороны, иранские силы атаковали корабли ВМС США и коммерческие суда, используя крылатые ракеты, беспилотники и скоростные лодки.

Кроме этого, зафиксированы обстрелы в регионе Персидского залива — в частности, удары по территории Объединенных Арабских Эмиратов с применением баллистических и крылатых ракет и дронов.

Несмотря на объявленное прекращение огня, Иран продолжал атаковать американские силы — по данным военных, таких случаев было более десяти.

В ответ США привлекли военные корабли и авиацию для сопровождения судов и обеспечения безопасности в проливе.

Однако сотни кораблей из разных стран оставались в очереди на проход через пролив.

Источник : NBC News

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.