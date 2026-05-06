В Ірані заявили, що безпечне проходження Ормузькою протокою можливе в межах “нових процедур” після тимчасового припинення короткочасної військової операції США Project Freedom (Проєкт Свобода).

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву представників Військово-морських сил КВІР.

Іран заявив про відкриття Ормузької протоки

Це стало першою реакцією Тегерана на оголошення Вашингтоном паузи в Project Freedom – операції із супроводу торговельних суден через Ормузьку протоку, яка під час конфлікту перебувала під блокадою з боку Ірану та США.

Американська сторона розпочала місію в неділю, однак уже у вівторок, 5 травня, її було призупинено з огляду на прогрес у мирних переговорах.

У заяві іранської сторони не розкриваються деталі нових процедур, однак висловлюється подяка капітанам і судновласникам, які працюють у Перській та Оманській затоках, за співпрацю щодо проходження цього водного шляху “відповідно до правил Ірану”.

Іран також заявив про свій суверенітет над Ормузькою протокою та оголосив намір запровадити плату для суден за безпечний транзит стратегічним маршрутом.

Низка світових лідерів застерегла, що такий підхід суперечить нормам морського права і може створити небезпечний прецедент.

Жорстка позиція Ірану в цьому питанні може поставити під загрозу відновлення мирних переговорів, спрямованих на припинення війни.

Project Freedom – це операція США із забезпечення проходу комерційних суден через Ормузьку протоку, яка була заблокована Іраном.

Про початок операції 3 травня оголосив Дональд Трамп, наступного дня американські есмінці розпочали супровід кораблів через протоку.

У перший день реалізації операції під захистом США Ормузькою протокою пройшли два судна під американським прапором.

За інформацією Міжнародної морської організації, у затоці залишаються заблокованими близько 2 тис. суден, на борту яких перебуває до 20 тис. моряків.

5 травня Дональд Трамп оголосив про тимчасову паузу в операції Project Freedom.

За його словами, таке рішення ухвалено на прохання Пакистану та низки інших країн у зв’язку з прогресом у переговорах з Іраном.

Водночас морська блокада іранських портів залишається чинною.

