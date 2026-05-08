Кремлевский диктатор Владимир Путин готов к диалогу “со всеми, в том числе с ЕС”, но в то же время Москва не хочет выступать инициатором переговоров.

В Кремле заявили о готовности к диалогу с Европой

Как сообщил пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин готов к переговорам со всеми сторонами, включая ЕС, пишет ТАСС.

В то же время Песков подчеркнул, что Россия не планирует самостоятельно инициировать возобновление связей.

– РФ не будет сама инициировать контакты с ЕС, хотя готова продвигаться в диалоге настолько, насколько к этому готова Европа, – отметил он.

Напомним, что ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Европа не должна просить Россию о переговорах, лучше создать условия, при которых Москва сама перейдет к реальному диалогу.

В то же время она отметила отсутствие шагов со стороны Кремля в этом контексте.

В тоже время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что страна-агрессор Россия готова к переговорам с Украиной, однако эта тема сейчас не является приоритетом номер один.

Он также отметил, что Россия не навязывала переговорный процесс.

