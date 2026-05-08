Кремлівський диктатор Володимир Путін готовий до діалогу “з усіма, зокрема з ЄС”, але водночас Москва не хоче виступати ініціатором переговорів.

Як повідомив прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков, Володимир Путін готовий до переговорів з усіма сторонами, включно з ЄС, пише ТАСС.

Водночас Пєсков наголосив, що Росія не планує самостійно пропонувати відновлення зв’язків.

– РФ не буде сама ініціювати контакти з ЄС, хоча готова просуватися в діалозі настільки, наскільки до цього готова Європа, – зазначив він.

Нагадаємо, що раніше очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Європа не повинна просити Росію про переговори, краще створити умови, за яких Москва сама перейде до реального діалогу.

Водночас вона наголосила на відсутності кроків з боку Кремля у цьому контексті.

Крім того, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що країна-агресор Росія готова до переговорів з Україною, проте ця тема зараз не є пріоритетом номер один.

Він також наголосив, що Росія не нав’язувала переговорний процес.

