Президент США Дональд Трамп провел полуторачасовой разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого они обсудили, в частности, возможность “небольшого перемирия” в Украине.

Об этом сообщил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме в среду, 29 апреля.

Разговор Трампа и Путина: что известно

Дональд Трамп отметил, что стороны обсуждали возможное прекращение огня в Украине.

– Мы очень хорошо пообщались. Я думаю, что мы найдем решение относительно быстро, я надеюсь… Я спросил его о – даже если это небольшое перемирие, столько людей убивают, это так бессмысленно, – заявил американский президент.

Трамп заявил, что по его мнению договор о завершении войны в Украине уже “около”.

Информацию об этом разговоре подтвердил помощник Путина Юрий Ушаков, сказавший российским СМИ, что российский глава выразил готовность объявить “перемирие” на 9 мая.

Также в Кремле уточнили, что телефонный разговор длился около полутора часов.

Ушаков заявил, что Путин жаловался Трампу на якобы атаки Украины по российским гражданским объектам, а также говорил, что РФ якобы добивается своих целей в этой войне, однако хотела бы сделать это путем переговоров.

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии Интерфакс-Украине сообщил, что прежде чем рассматривать эту российско-американскую инициативу, Киев выяснит все детали этого разговора.

Напомним, во время предыдущего перемирия россияне убили дронами собственных переодетых пленных.

Тогда Владимир Путин подписал указ о перемирии на Пасху.

