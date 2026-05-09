Для закінчення війни: Трамп не виключив візит делегації США до Москви
- Президент Дональд Трамп висловив готовність відправити делегацію до Москви, якщо це дозволить закінчити війну в Україні.
- Водночас він сказав, що хоче "побачити кінець конфлікту між Росією та Україною" та наголосив на великих втратах серед солдат.
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий направити до Москви американську делегацію для переговорів щодо війни в Україні.
Під час спілкування з журналістами біля Білого дому президент США Дональд Трамп відповів на питання, чи готовий він відправити переговорників до Росії для обговорення можливого врегулювання війни в Україні:
– Ну, я б це зробив. Я б дуже хотів, щоб ця війна закінчилася, – наголосив він.
Водночас Трамп не розповів інших деталей щодо можливого формату переговорів або потенційного складу делегації.
Крім того, Трамп звернув увагу на кількість жертв з обох сторін війни.
– Я б дуже хотів побачити, я б дуже хотів побачити кінець конфлікту між Росією та Україною, де минулого місяця загинуло 25 000 молодих солдатів, і це в середньому 25–30 000 солдатів на місяць, – наголосив він.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що переговори України зі спецпредставниками американського президента у США пройшли вдала та наразі узгоджується графік візиту представників Трампа до України.