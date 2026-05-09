Трамп про готовність відправити до Москви американську делегацію

Під час спілкування з журналістами біля Білого дому президент США Дональд Трамп відповів на питання, чи готовий він відправити переговорників до Росії для обговорення можливого врегулювання війни в Україні:

– Ну, я б це зробив. Я б дуже хотів, щоб ця війна закінчилася, – наголосив він.

Водночас Трамп не розповів інших деталей щодо можливого формату переговорів або потенційного складу делегації.

Крім того, Трамп звернув увагу на кількість жертв з обох сторін війни.

– Я б дуже хотів побачити, я б дуже хотів побачити кінець конфлікту між Росією та Україною, де минулого місяця загинуло 25 000 молодих солдатів, і це в середньому 25–30 000 солдатів на місяць, – наголосив він.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що переговори України зі спецпредставниками американського президента у США пройшли вдала та наразі узгоджується графік візиту представників Трампа до України.

