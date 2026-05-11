Нетаньяху заявил о намерении отказаться от финансовой помощи США
Израиль намерен постепенно отказаться от финансовой составляющей военной помощи США.
Об этом в интервью CBS News сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Отказ Израиля от помощи США: что известно
В воскресенье, 10 мая, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении постепенно свести к нулю финансовую поддержку в сфере обороны, получаемую Израилем от Соединенных Штатов Америки.
По его словам, речь идет о примерно $3,8 млрд ежегодной помощи.
— Я хочу свести к нулю американскую финансовую поддержку, финансовую составляющую военного сотрудничества, которое у нас есть. Потому что мы получаем $3,8 млрд долларов в год. И я думаю, что нам пора отказаться от остальной военной поддержки, — заявил Нетаньяху.
Израильский премьер считает, что страна должна отвыкнуть от этой части военной поддержки и начать этот процесс уже сейчас, растянув примерно на десятилетие.
Нетаньяху отметил, что такую позицию он уже озвучивал президенту США Дональду Трампу, подчеркнув необходимость постепенного пересмотра финансовых отношений между государствами в сфере обороны.
В то же время он не стал детализировать, как именно будет происходить этот переход и повлияет ли это на другие аспекты военного сотрудничества между странами.
Заявление прозвучало на фоне войны в регионе, в частности противостояния Израиля и США с Ираном.
Нетаньяху подчеркнул, что, несмотря на значительные результаты военных операций, угрозы со стороны Ирана остаются, включая ядерную программу, ракетные разработки и сеть союзных группировок.
Также премьер предположил, что в случае ослабления иранского режима может измениться баланс сил в регионе, в частности ослабеют такие группировки, как Хезболла и ХАМАС.
Кроме того, он обратил внимание на изменение отношения к Израилю в США, связывая это с влиянием социальных сетей и информационной войны, что, по его словам, стало отдельным фронтом противостояния.
Напомним, на фоне обострения ситуации в регионе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял о готовности начать прямые переговоры с Ливаном.
Это произошло после масштабных ударов по территории Ливана, которые привели к значительным жертвам и осложнили дипломатические усилия по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
Израиль настаивает, что ключевым условием диалога должно стать разоружение поддерживаемой Ираном группировки Хезболла. В то же время в Ливане также заявляли о поиске дипломатического разрешения конфликта.
Ситуацию дополнительно усложняет напряженность вокруг Ормузского пролива, которая критически важна для мировых поставок энергоносителей, а также угрозы со стороны Ирана относительно дальнейших ответных действий на атаки.