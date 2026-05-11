Ізраїль планує поступово відмовитися від фінансової складової військової допомоги США.

Про це в інтерв’ю CBS News повідомив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Відмова Ізраїлю від допомоги США: що відомо

У неділю, 10 травня, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про намір поступово звести до нуля фінансову підтримку у сфері оборони, яку Ізраїль отримує від Сполучених Штатів Америки.

За його словами, йдеться про приблизно $3,8 млрд щорічної допомоги.

— Я хочу звести до нуля американську фінансову підтримку, фінансову складову військової співпраці, яку ми маємо. Тому що ми отримуємо $3,8 млрд доларів на рік. І я думаю, що нам час відмовитися від решти військової підтримки, — заявив Нетаньягу.

Ізраїльський прем’єр вважає, що країна має відвикнути від цієї частини військової підтримки та почати цей процес вже зараз, розтягнувши його приблизно на десятиліття.

Нетаньягу зазначив, що таку позицію він уже озвучував президенту США Дональду Трампу, підкресливши необхідність поступового перегляду фінансових відносин між державами у сфері оборони.

Водночас він не деталізував, як саме відбуватиметься цей перехід і чи вплине це на інші аспекти військового співробітництва між країнами.

Заява прозвучала на тлі війни в регіоні, зокрема протистояння Ізраїлю та США з Іраном.

Нетаньягу наголосив, що, попри значні результати військових операцій, загрози з боку Ірану залишаються, включно з ядерною програмою, ракетними розробками та мережею союзних угруповань.

Також прем’єр припустив, що у разі ослаблення іранського режиму може змінитися баланс сил у регіоні, зокрема ослабнуть такі угруповання, як Хезболла та ХАМАС.

Крім того, він звернув увагу на зміну ставлення до Ізраїлю у США, пов’язуючи це з впливом соціальних мереж та інформаційної війни, що, за його словами, стало окремим фронтом протистояння.

Нагадаємо, на тлі загострення ситуації в регіоні прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу раніше заявляв про готовність розпочати прямі переговори з Ліваном.

Це сталося після масштабних ударів по території Лівану, які призвели до значних жертв і ускладнили дипломатичні зусилля щодо стабілізації ситуації на Близькому Сході.

Ізраїль наполягає, що ключовою умовою діалогу має стати роззброєння угруповання Хезболла, яке підтримується Іраном. Водночас у Лівані також заявляли про пошук дипломатичного вирішення конфлікту.

Ситуацію додатково ускладнює напруженість навколо Ормузької протоки, яка є критично важливою для світових постачань енергоносіїв, а також загрози з боку Ірану щодо подальших дій у відповідь на атаки.

