Мерц: быстрое вступление Украины в ЕС невозможно, но сближение нужно ускорить
Канцлер Германии Фридрих Мерц высказался за более тесное вовлечение Украины в деятельность институтов ЕС.
Однако он подчеркнул, что быстрый вступление Украины в ЕС невозможно.
Об этом Мерц заявил в пятницу, 24 апреля, после саммита глав государств и правительств ЕС в Никосии.
— Всем понятно, что немедленный вступление Украины в ЕС, конечно, невозможно, — отметил Мерц.
Он заявил, что стремится “обеспечить более тесную интеграцию Украины в европейские институты”.
По словам канцлера, возможным является участие президента Украины в заседаниях Европейского совета без права голоса.
Он добавил, что Украина может постепенно включаться в отдельные сферы политики в зависимости от хода реформ.
Фридрих Мерц заявил, что необходимо применить “процесс со стратегией постепенного сближения Украины с ЕС, в конце которого, конечно, должно быть полноправное членство”.
— Но нам нужны промежуточные шаги. Я неоднократно говорил об этом в последние дни с президентом Зеленским. (…) Важно, чтобы это сближение сейчас также ускорило переговоры о вступлении и стало мостом к будущему полноправному членству, — подчеркнул канцлер Германии.
Украина имеет официальный статус кандидата на вступление в Евросоюз с июня 2022 года.
С тех пор начало конкретных переговоров блокировало пророссийское и критически настроенное к Украине правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном.
Недавно его политическая сила потерпела поражение на выборах, поэтому он должен уступить должность проевропейскому Петеру Мадьяру.
В рамках саммита лидеры стран ЕС провели 23 апреля совместный ужин с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Во время встречи Зеленский призвал европейских лидеров дать конкретные обещания относительно вступления Украины в ЕС. Однако он не получил чёткого графика, сообщает AFP.
Президент Украины заявил, что стране “не нужно символическое членство в ЕС”.