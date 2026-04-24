Канцлер Германии Фридрих Мерц высказался за более тесное вовлечение Украины в деятельность институтов ЕС.

Однако он подчеркнул, что быстрый вступление Украины в ЕС невозможно.

Об этом Мерц заявил в пятницу, 24 апреля, после саммита глав государств и правительств ЕС в Никосии.

Сейчас смотрят

Мерц о вступлении Украины в ЕС

— Всем понятно, что немедленный вступление Украины в ЕС, конечно, невозможно, — отметил Мерц.

Он заявил, что стремится “обеспечить более тесную интеграцию Украины в европейские институты”.

По словам канцлера, возможным является участие президента Украины в заседаниях Европейского совета без права голоса.

Он добавил, что Украина может постепенно включаться в отдельные сферы политики в зависимости от хода реформ.

Фридрих Мерц заявил, что необходимо применить “процесс со стратегией постепенного сближения Украины с ЕС, в конце которого, конечно, должно быть полноправное членство”.

— Но нам нужны промежуточные шаги. Я неоднократно говорил об этом в последние дни с президентом Зеленским. (…) Важно, чтобы это сближение сейчас также ускорило переговоры о вступлении и стало мостом к будущему полноправному членству, — подчеркнул канцлер Германии.

Украина имеет официальный статус кандидата на вступление в Евросоюз с июня 2022 года.

С тех пор начало конкретных переговоров блокировало пророссийское и критически настроенное к Украине правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном.

Недавно его политическая сила потерпела поражение на выборах, поэтому он должен уступить должность проевропейскому Петеру Мадьяру.

В рамках саммита лидеры стран ЕС провели 23 апреля совместный ужин с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время встречи Зеленский призвал европейских лидеров дать конкретные обещания относительно вступления Украины в ЕС. Однако он не получил чёткого графика, сообщает AFP.

Президент Украины заявил, что стране “не нужно символическое членство в ЕС”.

Источник : Deutsche Welle

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.