Президент США Дональд Трамп теряет терпение из-за хода переговоров с Ираном о прекращении войны и все серьезнее рассматривает возможность возвращения к широкомасштабным боевым действиям.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации США.

По данным телеканала, недовольство американского президента усилилось после последнего ответа Ирана на проект соглашения о прекращении войны.

Дональд Трамп публично назвал его “абсолютно неприемлемым” и “глупым”.

В Белом доме считают, что Тегеран не демонстрирует готовности к реальным уступкам, а переговорный процесс затягивается из-за внутренних противоречий в иранском руководстве.

Отдельное раздражение Вашингтона вызывает длительное блокирование Ормузского пролива, что влияет на глобальные поставки энергоносителей и ситуацию на мировых рынках.

По информации CNN, сейчас в администрации США обсуждают различные сценарии дальнейших действий.

Часть чиновников, в частности представители Пентагона, выступают за более жесткий подход к Ирану и допускают точечные удары по объектам, которые могут еще больше ослабить позиции Тегерана.

В то же время другая часть команды Трампа настаивает на том, что дипломатии нужно дать еще один шанс.

Также, по данным CNN, в Вашингтоне возникли претензии к работе пакистанских посредников, которые участвуют в контактах между США и Ираном.

Некоторые американские чиновники считают, что Пакистан не в полной мере передает Ирану уровень недовольства Дональда Трампа ходом переговоров.

Кроме того, в Белом доме предполагают, что посредники могут подавать иранскую позицию в более позитивном виде, чем она есть на самом деле.

По информации источников, страны региона вместе с Пакистаном сейчас пытаются донести до Тегерана, что это “последний шанс” для серьезного дипломатического урегулирования.

Источники, осведомленные о ходе переговоров, говорят, что Трамп вряд ли примет решение о дальнейших действиях против Ирана до своего визита в Китай, запланированного на 13 — 15 мая.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон завершил наступательную операцию Эпическая ярость против Ирана и перешел к новому этапу — оборонительной миссии Проект Свобода.

По словам Рубио, США достигли поставленных военных целей во время операции, которую американская сторона начала в феврале.

В то же время он отмечал, что новый этап американской миссии не предусматривает наступательных действий против Ирана.

