Соединенные Штаты завершили операцию Эпическая ярость против Ирана, достигнув поставленных целей, и перешли к оборонительной миссии проект Свобода.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время брифинга в Белом доме.

По словам Марко Рубио, наступательная операция Эпическая ярость, которую США начали в феврале, завершена.

— Операция завершена… Мы достигли целей этой операции, — заявил он.

После этого американская сторона перешла к другому этапу — оборонительной операции проект Свобода.

Рубио подчеркнул, что она не предусматривает наступательных действий.

— Обстрелов нет, если в нас не стреляют первыми. Мы не атакуем их. Но если они атакуют нас — нужно отвечать, — сказал госсекретарь.

Он также отметил, что США получили запросы от многих стран о помощи в восстановлении судоходства в Ормузском проливе.

Отдельно Рубио подчеркнул, что Вашингтон предпочитает дипломатическое урегулирование. По его словам, переговоры с Ираном ведут спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Что известно о проекте Свобода

Проект Свобода запустили для обеспечения безопасного прохода торговых судов через Ормузский пролив, который оставался заблокированным из-за действий Ирана.

Первые корабли под американским сопровождением начали проходить пролив уже в начале мая.

По данным международных структур, в регионе остаются заблокированными около 2 тыс. судов с десятками тысяч моряков на борту.

Однако впоследствии президент Дональд Трамп объявил о временном приостановлении этой операции.

По его словам, решение было принято после обращений ряда стран, в частности Пакистана, а также учитывая прогресс в переговорах с Ираном.

Он также отметил, что США достигли “значительного военного успеха” во время кампании против Ирана.

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о старте масштабной военной кампании против Ирана 28 февраля 2026 года.

По его словам, действия Тегерана представляли непосредственную опасность для американских военных баз за рубежом и партнеров США.

Трамп также подчеркивал, что Иран не отказался от своих ядерных амбиций, несмотря на предыдущие удары, поэтому Вашингтон решил перейти к активным действиям.

Одной из ключевых целей операции Эпическая ярость он называл уничтожение ракетной инфраструктуры Ирана.

Источник : Суспільне, CNN

