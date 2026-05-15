Російський диктатор Володимир Путін готується до поїздки в Китай після саміту президента США Дональда Трампа та лідера КНР Сі Цзіньпіна у Пекіні.

Про це повідомляє South China Morning Post із посиланням на власні джерела, а також Reuters із посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.

Візит Путіна до Китаю: що відомо

За даними ЗМІ, одноденний візит Володимира Путіна до Пекіна запланований на 20 травня.

South China Morning Post зазначає, що поїздка російського лідера відбудеться лише через кілька днів після переговорів президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна у столиці Китаю.

Журналісти також пишуть, що візит Путіна навряд чи супроводжуватиметься такою ж масштабною увагою, як зустріч американського та китайського лідерів.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив Reuters, що Путін “найближчим часом” відвідає Китай.

За його словами, підготовка до поїздки вже завершена.

У Reuters також наголосили, що Путін та Сі Цзіньпін зустрічалися вже понад 40 разів. Востаннє вони бачилися у Пекіні у вересні минулого року.

Китай приймає лідерів США та РФ в одному місяці

South China Morning Post зазначає, що для Китаю це буде перший випадок, коли країна впродовж одного місяця окремо прийматиме лідерів США та Росії.

Це пов’язують зі спробами Пекіна підтримувати зв’язки одночасно з Вашингтоном і Москвою.

Також після візиту Путіна Китай стане першою країною, яка за кілька місяців прийме всіх чотирьох лідерів інших постійних членів Ради Безпеки ООН.

У грудні Пекін відвідував президент Франції Еммануель Макрон, а у січні — прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

За даними джерел SCMP, візит до Китаю стане першою закордонною поїздкою Путіна у 2026 році.

Напередодні у Пекіні відбулися переговори президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна.

Під час зустрічі сторони обговорили торговельні питання, ситуацію навколо Тайваню та війну на Близькому Сході.

Китай також попередив США про ризики конфлікту через Тайвань, а Вашингтон заявив про намір досягти нових торговельних домовленостей із Пекіном.

Джерело : Укрінформ, Reuters

