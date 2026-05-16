У ніч на 16 травня пролунали вибухи у Ставропольському краї РФ. Ударні дрони атакували Невинномиський азотний завод.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Вибухи у Ставропольському краї вночі 16 травня

Журналісти Telegram-каналу Astra проаналізували кадри очевидців вибухів і встановили, що горить завод Азот у Невинномиську. Кадри зняті з Площі 50 років жовтня, відстань до території заводу — близько 2–2,5 км.

Зараз дивляться

Це щонайменше шоста атака на цей азотний завод за весь час війни. Попередні атаки на завод Азот сталися у березні 2026 року, у січні 2026 року, у грудні 2025 року, у серпні 2025 року.

Також Astra повідомляла про атаку на Азот у Невинномиську в ніч на 25 липня 2025. 14 червня того ж року в результаті атаки більше десятка дронів по території заводу АТ Невинномиський Азот були вибиті двері, вікна та приміщення одного з цехів. Також були пошкоджені дах їдальні та протидроновий захист заводу. Роботу підприємства тоді довелося зупинити.

За даними агентства Reuters, два заводи Єврохіму — Невинномиський азотний завод і Новомосковський Азот — відправили з 2022 по 2024 рік на завод ім. Свердлова в Дзержинську в Нижньогородській області не менше 38 тис. тонн оцтової кислоти і майже 5 тис. тонн азотної кислоти. Азотна кислота використовується для виробництва октогену та гексогену, а ті, у свою чергу, для артилерійських снарядів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 543-ю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.