Російський диктатор Володимир Путін намагається демонструвати стабільність економіки РФ, однак офіційна статистика та оцінки аналітиків свідчать про дедалі серйозніші проблеми у фінансовій системі країни.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Проблеми з економікою в РФ

Під час виступу 15 травня Путін заявив, що економічні заходи російського уряду нібито дали позитивний ефект у березні 2026 року. За його словами, оптова торгівля у країні зросла на 8%, роздрібна — на 6,2%, промислове виробництво — на 2,3%, а виробничий сектор — на 3%.

Крім того, глава Кремля запевнив, що ВВП Росії у березні зріс на 1,8%, а безробіття залишається на рекордно низькому рівні — 2,2%.

Втім, як звертають увагу аналітики, російська влада замовчує негативні тенденції. Незалежне російське видання The Bell повідомило, що дані Мінекономрозвитку РФ показують падіння ВВП у січні та лютому 2026 року порівняно з аналогічним періодом торік. Також міністерство переглянуло прогноз економічного зростання на 2026 рік — із 1,3% до лише 0,4%.

У Службі зовнішньої розвідки України заявили, що російський бюджет уже зіткнувся зі значним дефіцитом. За даними розвідки, за перші чотири місяці 2026 року дефіцит бюджету РФ сягнув $78,4 млрд. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року, та більш ніж на 150% перевищує річний плановий показник.

Водночас витрати російського уряду за цей період зросли до $235 млрд — на 15,7% більше, ніж торік. Значну частину коштів Кремль спрямовує на військові потреби, соціальні виплати та підтримку окремих секторів економіки.

Щоб компенсувати зростання витрат, російська влада підвищила ставку ПДВ на початку 2026 року та, ймовірно, буде змушена активніше залучати внутрішні запозичення. Лише за перші чотири місяці року РФ витратила $14,8 млрд на обслуговування державного боргу.

Погіршення економічної ситуації вже позначається і на бізнесі. За інформацією Forbes із посиланням на дані аналітичної компанії Kontur.Fokus, у першому кварталі 2026 року в Росії припинили діяльність 209 тис. малих і середніх підприємств. Це майже на 9% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Окремою проблемою для російської економіки залишаються витрати на вербування військових. Як повідомило опозиційне видання Важные истории, регіони РФ у 2026 році більш ніж удвічі збільшили щомісячні витрати на виплати контрактникам та бонуси за вербування — із 358 млн рублів у 2025 році до 802 млн рублів цьогоріч.

Аналітики ISW наголошують, що такі виплати не лише створюють додаткове навантаження на бюджети регіонів і федеральний центр, а й поглиблюють дефіцит робочої сили, оскільки люди залишають цивільний ринок праці. Крім того, великі державні виплати стимулюють споживання та можуть посилювати інфляцію, змушуючи Кремль і надалі підвищувати податки та нарощувати борги.

Джерело : ISW

