Эстония присоединилась к Расширенному частичному соглашению о руководящем комитете Специального трибунала по вопросу преступления агрессии против Украины.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Эстонии в сети Х.

В ведомстве отметили, что 23 марта Эстония подписала документ, подтверждающий присоединение страны к Расширенному частичному соглашению об управляющем комитете Специального трибунала по вопросам преступления агрессии против Украины.

Сейчас смотрят

— Этим шагом мы приближаемся к созданию специального трибунала и обеспечению его полноценного функционирования, – добавили в внешнеполитическом ведомстве страны.

Напомним, 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала по России.

Речь идет о новом международном механизме, который будет расследовать преступление агрессии против Украины.

Это первый Специальный трибунал, созданный для рассмотрения преступлений агрессии, то есть за незаконное применение силы против другого государства вопреки Уставу ООН.

Спецтрибунал даст возможность проводить расследования в отношении высшего руководства России, в частности против президента РФ Владимира Путина.

В январе Европейский Союз выделил первые €10 млн для обеспечения работы Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.