Папа Римський повторив вірусний тренд six–seven, що набирає популярності в TikTok.

Папа Лев XIV відтворив вірусний тренд six–seven

Під час зустрічі з молоддю у Ватикані Папа Римський Лев XIV відтворив популярний у TikTok мем six–seven.

Відео опублікував італійський священник Дон Роберто Фішер.

Зараз дивляться

У ролику підлітки показують понтифіку характерний жест руками і просять його повторити. Папа Римський підтримав жарт, усміхнувся і відтворив рух за дітьми.

Відео набрало понад 14 млн переглядів і близько 2 млн лайків.

Мем six-seven: що означає

Six-seven або 6-7 — це вірусний мем і сленговий вислів, який став популярним у TikTok та Instagram Reels у 2025 році. Він походить із пісні Doot Doot (6 7) американського репера Skrilla. Точного значення фраза не має: сам виконавець раніше пояснював, що навмисно не надавав їй конкретного сенсу.

Популярності мем набув завдяки роликам із баскетболістами, зокрема з Ламело Боллом, зріст якого становить 6 футів 7 дюймів. Згодом жест почали використовувати спортсмени, блогери та знаменитості. Він з’являвся у контенті НБА, НФЛ і навіть у відео за участі Шакіла О’Ніла.

Зрештою six-seven став своєрідним внутрішнім жартом покоління Альфа (це люди, які народилися в період з 2010 до 2024 року, їхній вік становить від 2 до 16 років).

Його часто використовують без чіткого значення — як реакцію, оцінку або просто впізнавану вірусну фразу.

У січні 2025 року Оксфордський словник назвав six-seven дитячим словом року. За результатами дослідження, подібні сленгові вислови діти часто пов’язують із дружнім спілкуванням: майже кожна десята дитина згадувала слово “друзі”, описуючи такі фрази, а 28% асоціювали їх із веселощами та сміхом.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.