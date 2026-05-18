Під час авіашоу на базі в штаті Айдахо зіткнулися два винищувачі EA-18G, після чого обидва літаки впали неподалік місця проведення демонстраційного виступу.

Про це пише NBC News.

Аварія на авіашоу у США: що відомо

Інцидент стався приблизно за кілька кілометрів від авіабази Маунтін-Хоум у штаті Айдахо під час демонстраційного виступу в межах авіашоу Gunfighter Skies.

За даними ВМС США, у повітрі зіткнулися два літаки EA-18G, що належать ескадрильї VAQ-129.

Після зіткнення обидва винищувачі впали на землю та загорілися. Очевидці повідомляли, що над місцем аварії піднявся густий чорний дим.

Усі чотири члени екіпажів встигли катапультуватися та були доставлені до медичних служб. Їхній стан стабільний.

Після зіткнення в небі було видно чотири парашути та падіння літаків.

Після аварії авіашоу було скасовано, а на базі тимчасово запровадили обмеження безпеки.

Військове командування подякувало рятувальникам і персоналу за швидку реакцію.

Причини зіткнення наразі з’ясовуються.

Нагадаємо, наприкінці січня в авіакатастрофі державної компанії Satena в Колумбії загинули 15 людей, серед яких — депутат парламенту Діоген Кінтеро.

Загалом на борту перебували 13 пасажирів та двоє членів екіпажу.

Через дев’ять хвилин після зльоту зв’язок із повітряним судном зник.

