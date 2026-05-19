Україна своїми далекобійними атаками по нафтових об’єктах РФ фактично позбавила Москву можливості отримати вигоду від зростання світових цін на нафту.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

ISW про удари по нафтовій інфраструктурі РФ

В ISW зазначають, що українські сили значно збільшили частоту та масштаби ударів по російській нафтовій інфраструктурі з березня 2026 року.

За оцінкою аналітиків, це мало серйозний вплив на експорт російської нафти та можливості її переробки.

У звіті наголошується, що саме через ці атаки Росія не змогла повноцінно скористатися зростанням світових цін на нафту.

Аналітики також вважають, що тривалі удари України й надалі створюватимуть додатковий тиск на доходи Кремля та заважатимуть РФ отримувати довгострокові економічні вигоди від енергоринку.

В ISW звернули увагу і на заяви міністра економічного розвитку РФ Максима Решетнікова, який визнав проблеми з дефіцитом робочої сили та впливом санкцій.

Аналітики зазначають, що багаторічна війна та постійне залучення людей до армії поглиблюють кадрову кризу в цивільному секторі економіки.

Крім того, за даними, озвученими президентом Володимиром Зеленським, Росія вже скоротила переробку нафти щонайменше на 10% у 2026 році. Також частина російських нафтових свердловин була законсервована через проблеми в галузі.

У матеріалі ISW наголошується, що Кремль продовжує виснажувати резерви свого Фонду національного добробуту та змушений продавати золоті резерви для фінансування війни.

Нагадаємо, що 17 травня Україна провела одну з наймасштабніших дронових атак по Москві та Підмосков’ю від початку повномасштабної війни. У Міноборони РФ заявляли, що нібито перехопили та знищили 556 українських безпілотників над різними регіонами Росії, окупованим Кримом та акваторіями Чорного й Азовського морів. За даними СБУ, тоді були уражені: завод Ангстрем, який постачає напівпровідники для ВПК РФ;

Московський НПЗ;

нафтоперекачувальна станція Сонечногорська;

нафтоперекачувальна станція Володарське.

