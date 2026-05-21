Російська влада змушена трансформувати свої наративи щодо війни проти України, оскільки не може досягти початкових цілей. Зараз новим російським наративом стала фраза “позаблоковість України та її без’ядерний статус”.

Про це заявив глава Офіс президента Кирило Буданов під час Kyiv Stratcom Forum 2026.

Як змінилися наративи РФ у війні проти України

– Плине час, і під впливом неприємної для них (росіян, – Ред.) реальності, з якою вони стикаються, їм доводиться знаходити відповіді для свого суспільства. І кожного разу ця планка знижується. Всі ж це бачать, – сказав він.

Буданов розповів, що наратив “Київ за три доби” згодом трансформувався у “Донбас за будь-яку ціну”.

Зараз дивляться

– Десь тиждень тому, якщо не помиляюсь, з’явився вже ще один новий наратив “Україна має бути без’ядерною державою і не вступати в будь-які військові альянси”. Це вже нова мета, тобто ще планочка трошки знижується. Це нормально, тому що йде час і, вочевидь, оскільки ми зараз з вами тут спілкуємось, мета не досягнута, – додав Буданов.

Глава ОП наголосив, що російське керівництво усвідомлює неможливість і надалі пояснювати суспільству наратив про “Київ за три доби”.

– Так само починають готувати суспільство, що й питання “просто віддайте на Донбас”, так не буде. Це теж нереально. Тому починають, мовляв, ми доб’ємось того, що вони (Україна, – Ред.) будуть позаблокові, до прикладу. Це ж теж перемога. Тому це абсолютно нормальна трансформація, – розповів він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що Росія збільшила фінансування пропаганди у бюджеті на 2026 рік на 54%.

За його словами, це свідчить про пріоритети держави-агресорки. Росія робить ставку на дезінформацію, якщо не може досягти результату на полі бою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.