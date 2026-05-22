У НАТО обговорюють можливість довгострокового зобов’язання щодо щорічної військової підтримки України на рівні 0,25% ВВП країн-членів блоку.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна перед початком зустрічі глав МЗС НАТО у Швеції.

Естонія просуває ідею довгострокової підтримки України

За словами Тсахкни, Естонія вже кілька років виступає за створення механізму постійної військової допомоги Україні.

Йдеться про зобов’язання країн НАТО щороку виділяти на підтримку України 0,25% власного ВВП.

— Я дуже радий, що зараз генеральний секретар Рютте виніс на обговорення, як і Естонія, яка запропонувала це вже кілька років тому, довгострокове зобов’язання для союзників щодо військової підтримки України у розмірі 0,25% ВВП, — заявив Тсахкна.

Глава естонського МЗС наголосив, що союзники мають дати Україні “справжнє довгострокове зобов’язання”.

Тсахкна також заявив, що Росія залишатиметься загрозою для Європи ще тривалий час.

— Ми не бачимо, що Путін дуже скоро змінить свою мету, — зауважив міністр.

За його словами, саме тому країни НАТО мають перейти до більш системної та прогнозованої підтримки України.

Раніше видання Politico повідомляло, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте вже обговорював із союзниками ідею щорічної допомоги Україні на рівні 0,25% ВВП.

За даними журналістів, питання порушували під час закритої зустрічі послів НАТО наприкінці квітня.

Ініціативу розглядають у межах підготовки до саміту НАТО, який відбудеться 7-8 липня у Туреччині.

За даними ЗМІ, якщо країни-члени НАТО підтримають новий механізм, загальний обсяг щорічної допомоги Україні може зрости майже утричі — до приблизно $143 млрд.

Для порівняння, торік союзники надали Україні близько $45 млрд військової допомоги.

Йдеться про постачання озброєння, фінансування оборонного сектору України та закупівлю зброї для ЗСУ.

Ідея Рютте стала реакцією на позицію країн Балтії, Північної Європи, Польщі та Нідерландів.

Ці держави вважають, що окремі великі країни Заходу витрачають на підтримку України занадто малу частку свого ВВП.

Водночас деякі союзники вже скептично поставилися до нової ініціативи. Зокрема, сумніви щодо пропозиції мають Франція та Велика Британія.

Для ухвалення рішення необхідна підтримка всіх держав-членів НАТО.

Джерело : Європейська правда

