18 травня в Литві триває розслідування після падіння безпілотника у районі Утени.

У владі припускають, що дрон міг бути українським та збитися з маршруту через дію російських засобів радіоелектронної боротьби.

Про це повідомили в Національному центрі управління кризовими ситуаціями Литви та агентство BNS.

Падіння дрона в Литві: що відомо

Безпілотник упав у неділю ввечері в Утенському районі Литви. Місцеві жителі повідомили про інцидент після 19:00.

Керівник Національного центру управління кризовими ситуаціями Вільмантас Віткаускас заявив, що в понеділок, 18 травня, спецслужби відновили пошуки уламків.

За його словами, головне завдання — встановити тип дрона, маршрут польоту та причини його появи над територією Литви.

— Найважливіше питання — як дрон потрапив до Литви, на якій висоті він летів і які прогалини в нашому виявленні, — заявив Віткаускас.

Він додав, що наразі розглядаються кілька модифікацій безпілотника, однак остаточні висновки робитимуть лише після збору всіх уламків та аналізу деталей.

— Схоже, що це український безпілотник. Зараз розглядається кілька модифікацій, але ми досягли етапу, коли повинні керуватися не припущеннями, а фактами, — сказав глава Національного центру управління кризовими ситуаціями.

Уночі пошукову операцію тимчасово призупинили через темряву. Зранку на місці продовжили роботу поліція, сапери підрозділу Aros та інші спецслужби.

За словами литовських правоохоронців, район падіння дрона оточили, а в регіоні діяв план безпеки Щит.

Староста Судейкяйського староства Лаура Гайвенєне повідомила, що дрон впав у районі села Самане, де фактично немає жителів.

— Там поля, село Самане дуже маленьке, навколо немає жодних жителів, — зазначила вона.

Влада також повідомила, що слідів вибухівки наразі не виявили.

У березні цього року український військовий безпілотник уже падав на території Литви — тоді дрон розбився у Варенському районі поблизу кордону з Білоруссю.

Литовська влада заявляла, що безпілотник летів у напрямку Росії, однак збився з маршруту після впливу російських засобів радіоелектронної боротьби.

Подібні інциденти останніми місяцями почастішали у країнах Балтії.

17 травня повітряну тривогу через дрон також оголошували у п’яти районах Латвії. Для реагування тоді підіймали винищувачі НАТО.

