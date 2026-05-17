У п’яти районах Латвії вранці 17 травня оголошували повітряну загрозу через безпілотник, який порушив повітряний простір країни.

Про це повідомили Національні збройні сили Латвії та латвійські ЗМІ.

Повітряну небезпеку вранці 17 травня оголосили у Краславському, Лудзенському та Резекненському районах Латвії, а згодом — також у Алуксненському та Балвському краях.

Перші повідомлення про можливу загрозу з’явилися після шостої ранку. Після 07:00 латвійські військові заявили про завершення повітряної тривоги у частині регіонів, а близько 08:00 небезпеку скасували повністю.

У Національних збройних силах Латвії підтвердили, що один безпілотник порушив повітряний простір країни та згодом його залишив.

Для реагування на інцидент були залучені винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії.

За інформацією латвійських ЗМІ, дрон спочатку зафіксували у Краславському районі, а пізніше — у Лудзенському.

Під час повітряної загрози жителів закликали залишатися у приміщеннях, дотримуватися “принципу двох стін”, зачинити вікна та двері.

У Національних збройних силах також нагадали, що в разі виявлення підозрілих або об’єктів, що літають на низьких висотах, необхідно телефонувати за номером 112 та не наближатися до них.

Латвійські військові зазначили, що разом із союзниками по НАТО постійно контролюють повітряний простір країни, а на східному кордоні додатково посилили сили протиповітряної оборони.

Нещодавно в Латвії вже фіксували інциденти з безпілотниками.

Зокрема, 7 травня один із дронів упав поблизу нафтосховища у Резекне — приблизно за 40 км від кордону з Росією. Тоді в кількох районах країни також оголошували повітряну загрозу.

Після інциденту міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що подібні випадки могли статися через роботу російських засобів радіоелектронної боротьби, які відхиляють українські дрони від цілей на території РФ.

За його словами, російські системи РЕБ навмисно відхиляють українські безпілотники від їхніх цілей на території РФ. Інциденти з БпЛА спричинили політичну кризу у Латвії. Після падіння двох дронів поблизу нафтових резервуарів прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що системи захисту не були залучені вчасно, а оборонний сектор не зміг гарантувати безпеку повітряного простору країни. На цьому тлі міністр оборони Андріс Спрудс подав у відставку. Пізніше, 14 травня, Евіка Сіліня також подала у відставку після того, як її партнер по коаліції — партія Прогресивні — відкликала підтримку уряду через рішення звільнити главу Міноборони.

Джерело : Delfi

