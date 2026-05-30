Иран нанес ракетный удар по авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте, где находятся американские военные.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Удар по авиабазе США в Кувейте: что известно

По данным агентства, во время атаки Иран применил баллистическую ракету Fateh-110. Кувейтская противовоздушная оборона перехватила цель, однако обломки ракеты упали на территорию авиабазы Али Аль-Салем.

Сейчас смотрят

В результате инцидента легкие ранения получили около пяти человек, среди которых американские военнослужащие и гражданские подрядчики.

Также был потерян по меньшей мере один ударный беспилотник MQ-9 Reaper, еще один получил серьезные повреждения. Стоимость одного такого аппарата оценивается примерно в $30 млн.

По информации Bloomberg, с начала войны 28 февраля Иран выпустил по целям в регионе более 1 850 баллистических ракет.

Центральное командование США (CENTCOM) официально не комментировало атаку.

По данным СМИ, удар произошел на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном относительно возможного продления режима прекращения огня, который действует с апреля.

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что готов принять окончательное решение по предложенной сделке. В то же время, по данным Bloomberg, после совещания в Белом доме никаких новых заявлений со стороны американской администрации не прозвучало.

В Министерстве обороны США также сообщают, что с начала операции против Ирана погибли 14 американцев, еще 409 получили ранения.

Накануне президент США Дональд Трамп озвучил ключевые условия возможного мирного соглашения с Ираном.

Среди них — полный отказ Тегерана от ядерного оружия, открытие Ормузского пролива для международного судоходства, ликвидация морских мин и уничтожение запасов обогащенного урана под контролем США и МАГАТЭ.

По словам Трампа, часть второстепенных вопросов стороны уже предварительно согласовали, однако окончательные решения по будущему соглашению до сих пор обсуждаются.

Читайте также
Трамп обсуждает возможность новых ударов по Ирану
Дональд Трамп

Источник: Bloomberg, Укрінформ

Связанные темы:

ИранВойна в ИранеСША
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.