Иран нанес ракетный удар по авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте, где находятся американские военные.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Удар по авиабазе США в Кувейте: что известно

По данным агентства, во время атаки Иран применил баллистическую ракету Fateh-110. Кувейтская противовоздушная оборона перехватила цель, однако обломки ракеты упали на территорию авиабазы Али Аль-Салем.

В результате инцидента легкие ранения получили около пяти человек, среди которых американские военнослужащие и гражданские подрядчики.

Также был потерян по меньшей мере один ударный беспилотник MQ-9 Reaper, еще один получил серьезные повреждения. Стоимость одного такого аппарата оценивается примерно в $30 млн.

По информации Bloomberg, с начала войны 28 февраля Иран выпустил по целям в регионе более 1 850 баллистических ракет.

Центральное командование США (CENTCOM) официально не комментировало атаку.

По данным СМИ, удар произошел на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном относительно возможного продления режима прекращения огня, который действует с апреля.

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что готов принять окончательное решение по предложенной сделке. В то же время, по данным Bloomberg, после совещания в Белом доме никаких новых заявлений со стороны американской администрации не прозвучало.

В Министерстве обороны США также сообщают, что с начала операции против Ирана погибли 14 американцев, еще 409 получили ранения.

Накануне президент США Дональд Трамп озвучил ключевые условия возможного мирного соглашения с Ираном.

Среди них — полный отказ Тегерана от ядерного оружия, открытие Ормузского пролива для международного судоходства, ликвидация морских мин и уничтожение запасов обогащенного урана под контролем США и МАГАТЭ.

По словам Трампа, часть второстепенных вопросов стороны уже предварительно согласовали, однако окончательные решения по будущему соглашению до сих пор обсуждаются.

Источник : Bloomberg, Укрінформ

