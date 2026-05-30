Президент России Владимир Путин угрожает Армении экономическими последствиями, в том числе повышением тарифов, если и разорвет отношения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) в пользу курса на сближение с Евросоюзом.

Об этом российский диктатор заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане 29 мая.

Как Путин угрожает Еревану за курс на ЕС

Владимир Путин подчеркнул, что гражданам Армении придется получать патенты на работу в России.

Сейчас смотрят

– Если Армения начнет переходить на стандарты ЕС, нам придется прекратить с ней всю экономическую интеграцию. Кому они будут поставлять свою продукцию, куда отправится армянское вино… Тарифы на железнодорожные перевозки для них придется повысить. Цены на энергоносители придется поднять, – перечислил глава Кремля.

Он также сравнил эту ситуацию с отношениями с Украиной, которые, по его словам, стали кризисными якобы из-за попыток Киева вступить в ЕС.

Российский президент призвал Армению как можно раньше “провести референдум по членству”.

По его словам, нельзя “совместить друг с другом” вступление в ЕС и участие в ЕАЭС.

Между тем МИД РФ опубликовало заявление о том, что Москва отозвала своего посла Сергея Копиркина из Армении якобы “для консультаций”.

Напомним, страны ЕАЭС и ОДКБ призвали Армению официально определиться со своим дальнейшим геополитическим курсом.

В заявлении говорится, что Ереван должен выбрать между евроинтеграцией и дальнейшим членством в Евразийском экономическом союзе.

Отношения Армении с Россией и ОДКБ ухудшились после событий в Нагорном Карабахе в 2023 году, после чего Ереван стал активнее сближаться с Западом.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.