Путін пригрозив тарифами Вірменії через зближення з ЄС: Москва відкликала свого посла
- Володимир Путін заявив, що зближення Вірменії з ЄС може призвести до згортання економічної інтеграції з Росією та ЄАЕС.
- Кремль попередив про можливе підвищення тарифів на перевезення, енергоносії та обмеження трудових умов для громадян Вірменії в РФ.
Президент Росії Володимир Путін погрожує Вірменії економічними наслідками, зокрема підвищенням тарифів, якщо та розірве відносини з Євразійським економічним союзом (ЄАЕС) на користь курсу на зближення з Євросоюзом.
Про це російський диктатор заявив на пресконференції за підсумками саміту ЄАЕС в Астані 29 травня.
Як Путін погрожує Єревану за курс на ЄС
Володимир Путін наголосив, що громадянам Вірменії доведеться отримувати патенти на роботу в Росії.
– Якщо Вірменія почне переходити на стандарти ЄС, нам доведеться припинити з нею всю економічну інтеграцію. Кому вони будуть поставляти свою продукцію, куди піде вірменське вино… Тарифи на залізничні перевезення для них доведеться підвищити. Ціни на енергоносії доведеться підняти, – перерахував очільник Кремля.
Він також порівняв цю ситуацію з відносинами з Україною, які, за його словами, стали кризовими нібито через спроби Києва вступити до ЄС.
Російський президент закликав Вірменію якомога раніше “провести референдум щодо членства”.
За його словами, не можна “поєднати одне з одним” вступ до ЄС та участь у ЄАЕС.
Тим часом МЗС РФ опублікувало заяву про те, що Москва відкликала свого посла Сергія Копиркіна з Вірменії нібито “для консультацій”.
Нагадаємо, країни ЄАЕС та ОДКБ закликали Вірменію офіційно визначитися зі своїм подальшим геополітичним курсом.
У заяві йдеться, що Єреван має обрати між євроінтеграцією та подальшим членством у Євразійському економічному союзі.
Відносини Вірменії з Росією та ОДКБ погіршилися після подій у Нагірному Карабасі у 2023 році, після чого Єреван активніше почав зближуватися із Заходом.