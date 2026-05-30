Президент Росії Володимир Путін погрожує Вірменії економічними наслідками, зокрема підвищенням тарифів, якщо та розірве відносини з Євразійським економічним союзом (ЄАЕС) на користь курсу на зближення з Євросоюзом.

Про це російський диктатор заявив на пресконференції за підсумками саміту ЄАЕС в Астані 29 травня.

Як Путін погрожує Єревану за курс на ЄС

Володимир Путін наголосив, що громадянам Вірменії доведеться отримувати патенти на роботу в Росії.

– Якщо Вірменія почне переходити на стандарти ЄС, нам доведеться припинити з нею всю економічну інтеграцію. Кому вони будуть поставляти свою продукцію, куди піде вірменське вино… Тарифи на залізничні перевезення для них доведеться підвищити. Ціни на енергоносії доведеться підняти, – перерахував очільник Кремля.

Він також порівняв цю ситуацію з відносинами з Україною, які, за його словами, стали кризовими нібито через спроби Києва вступити до ЄС.

Російський президент закликав Вірменію якомога раніше “провести референдум щодо членства”.

За його словами, не можна “поєднати одне з одним” вступ до ЄС та участь у ЄАЕС.

Тим часом МЗС РФ опублікувало заяву про те, що Москва відкликала свого посла Сергія Копиркіна з Вірменії нібито “для консультацій”.

Нагадаємо, країни ЄАЕС та ОДКБ закликали Вірменію офіційно визначитися зі своїм подальшим геополітичним курсом.

У заяві йдеться, що Єреван має обрати між євроінтеграцією та подальшим членством у Євразійському економічному союзі.

Відносини Вірменії з Росією та ОДКБ погіршилися після подій у Нагірному Карабасі у 2023 році, після чого Єреван активніше почав зближуватися із Заходом.

