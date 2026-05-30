Производство дизельного топлива в России сократилось примерно на 10% в мае после аналогичного падения в апреле. Причиной стали атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы, заставившие часть предприятий сократить или временно остановить работу.

Об этом свидетельствует анализ данных Reuters.

Как украинские атаки на НПЗ РФ повлияли на производство

По данным Reuters, пострадавшие от атак НПЗ снизили производство дизельного топлива примерно на 1 млн тонн в апреле и еще на 600 тыс. тонн в мае. Для сравнения, в марте выпуск дизеля в России составил около 7,5 млн тонн.

На фоне сокращения производства правительство РФ рассматривает возможность ограничения экспорта дизельного топлива для обеспечения внутреннего спроса в сезон полевых работ. В то же время источники в отрасли считают такой шаг маловероятным из-за рисков для самих нефтеперерабатывающих заводов.

Несмотря на трудности с созданием, экспорт русского дизеля остается устойчивым. По данным рынка и LSEG, в апреле морской экспорт дизельного топлива и газойля вырос на 8% по сравнению с мартом и составил около 3,25 млн. тонн. В мае этот показатель не изменился.

Аналитики отмечают, что сокращение производства может ограничить возможности России получать дополнительную прибыль от роста цен на нефть и топливо на мировых рынках, несмотря на сохранение высоких объемов экспорта.

Напомним, В ночь на 29 мая дроны атаковали Волгоградскую, Ярославскую области и Краснодарский край РФ.

Вспыхнул пожар на заводе Лукойл-Волгограднефтепереработка, взрывы раздавались недалеко от оборонного предприятия Титан-Баррикады, произошло возгорание промышленной зоны вблизи Ярославля, а также на территории морского порта Темрюк в Краснодарском крае РФ.

