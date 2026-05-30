Виробництво дизельного палива в Росії скоротилося приблизно на 10% у травні року після аналогічного падіння у квітні. Причиною стали атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи, які змусили частину підприємств скоротити або тимчасово зупинити роботу.

Про це свідчить аналіз даних Reuters.

Як українські атаки на НПЗ РФ вплинули на виробництво

За даними Reuters, постраждалі від атак НПЗ зменшили виробництво дизельного палива приблизно на 1 млн тонн у квітні та ще на 600 тис. тонн у травні. Для порівняння, у березні випуск дизеля в Росії становив близько 7,5 млн тонн.

На тлі скорочення виробництва уряд РФ розглядає можливість обмеження експорту дизельного палива для забезпечення внутрішнього попиту під час сезону польових робіт. Водночас джерела в галузі вважають такий крок малоймовірним через ризики для самих нафтопереробних заводів.

Попри проблеми з виробництвом, експорт російського дизеля залишається стійким. За даними ринку та LSEG, у квітні морський експорт дизельного палива і газойлю зріс на 8% порівняно з березнем і становив близько 3,25 млн тонн. У травні цей показник суттєво не змінився.

Аналітики зазначають, що скорочення виробництва може обмежити можливості Росії отримувати додаткові прибутки від зростання цін на нафту та паливо на світових ринках, попри збереження високих обсягів експорту.

Нагадаємо, Уночі проти 29 травня дрони атакували Волгоградську, Ярославську області та Краснодарський край РФ.

Спалахнула пожежа на заводі Лукойл-Волгограднефтепереработка, вибухи лунали неподалік оборонного підприємства Титан-Барикади, відбулось займання промислової зони поблизу Ярославля, а також на території морського порту Темрюк у Краснодарському краї РФ.

