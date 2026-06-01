Російський уряд ввів тимчасову заборону на експорт авіаційного гасу та іншого палива для реактивних двигунів.

Обмеження покликане стабілізувати внутрішній ринок пального і діятиме до кінця листопада 2026 року.

Про це йдеться у постанові російського уряду від 30 травня.

РФ заборонила експорт авіагасу: що відомо

Згідно з постановою уряду РФ від 30 травня 2026 року №646, під заборону потрапляє вивезення палива для реактивних двигунів, у тому числі придбаного на біржових торгах.

— Виняток поширюється, зокрема, на паливо в технологічних ємностях, що використовується повітряними суднами в дорозі, партії авіагасу, поміщені під митну процедуру до набрання чинності постановою про тимчасове обмеження, а також постачання в рамках міжурядових угод, — йдеться у повідомленні.

Крім того, заборона не поширюється на постачання для забезпечення діяльності російських військових формувань за кордоном, об’єктів у Байконурі та на Шпіцбергені, а також на окремі інші категорії перевезень, визначені постановою.

За даними російського уряду, рішення ухвалене в межах заходів із забезпечення енергетичної безпеки, стабільності внутрішнього паливного ринку а запобігання дефіциту.

Обмеження діятиме до 30 листопада 2026 року включно.

Нагадаємо, упродовж травня на території Росії та на тимчасово окупованих нею територіях фіксувалися ураження об’єктів нафтогазової інфраструктури.

За даними українських військових, було атаковано щонайменше 18 таких об’єктів, частина з яких тимчасово призупиняла або обмежувала роботу.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) зазначав, що метою таких ударів є ураження нафтогалузі РФ як ключового джерела фінансування війни, оскільки кожен барель нафти конвертується у виробництво озброєння — від Шахедів до ракет типу Калібр та Іскандер.

