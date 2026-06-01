США урізали фінансування програм, пов’язаних із розслідуванням і фіксацією воєнних злочинів Росії в Україні, що призвело до скорочення або зупинки частини проєктів.

Про це повідомляє Reuters.

Скорочення фінансування Штатами розслідування воєнних злочинів РФ

За даними Reuters, йдеться про скорочення мільйонів доларів, які раніше спрямовувалися на ініціативи з документування воєнних злочинів в Україні.

Загалом США виділяли понад $283 млн на відповідні програми, однак після рішення про призупинення частини зовнішньої допомоги значна кількість проєктів була згорнута або не продовжена.

Журналісти зазначають, що щонайменше 40% витрат припадали на програми, які вже припинили діяльність або не отримали нового фінансування.

Українські посадовці оцінюють, що скорочення торкнулося приблизно половини проєктів, пов’язаних із притягненням до відповідальності за воєнні злочини та підтримкою верховенства права.

Правозахисні організації вже відчули наслідки.

Зокрема, частина команд була змушена скоротити персонал, призупинити архівні проєкти та відкласти навчання для суддів і прокурорів, які працюють із міжнародним правом.

Також повідомляється, що іноземні експерти, які допомагали збирати докази на місцях, частково втратили можливість працювати в Україні через відсутність фінансування.

Окремо постраждали дослідницькі ініціативи, що займалися пошуком зниклих безвісти дітей, а також інші проєкти, пов’язані з фіксацією злочинів і збором доказової бази.

Крім того, у попередні періоди були закриті або реорганізовані окремі американські урядові структури, які координували міжнародні зусилля з розслідування масових злочинів та підтримували українські слідчі групи.

Нагадаємо, 15 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ про масштабування роботи зі збору, обробки та збереження інформації щодо порушень міжнародного гуманітарного права з боку російських військ.

Документ встановлює єдині правила та стандарти для збору й обробки даних про воєнні злочини, які виявляються під час виконання бойових і спеціальних завдань.

Також він визначає порядок фіксації цієї інформації в системі Інтеграційна платформа Дельта.

