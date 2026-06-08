Зеленський провів розмову із Віткоффом і Кушнером: про що говорили
- Володимир Зеленський у аеропорту Кишинева провів телефонну розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
- Сторони обговорили перспективи саміту G7 та наявні в України дані щодо настроїв у Москві.
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером під час зупинки в аеропорту Кишинева.
Розмова Зеленського з Віткоффом і Кушнером: що відомо
Глава держави позитивно оцінив розмову з посланцями президента Дональда Трампа.
За його словами, обговорення було зосереджене на перспективах саміту G7 та загальних настроях у Москві.
– Дуже позитивна розмова. Вдячний за готовність працювати максимально активно вже цими тижнями, щоб дати поштовх дипломатії для завершення війни Росії проти України, – написав глава держави у Telegram увечері 8 червня.
Також він уточнив, що обговорили перспективи в контексті саміту G7 та інших подій у червні.
– Поінформував про наявні у нас дані щодо того, на що налаштовані в Москві, – зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський зустрівся із королем Великої Британії Чарльзом III.
Під час аудієнції він подякував королю за підтримку українського народу.
Також відбулися зустрічі президента України з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.