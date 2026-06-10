Россия активно развивает военную инфраструктуру вблизи границ со странами Северной Европы и Балтии.

Об этом говорится в совместном расследовании шведского SVT, норвежского NRK, датского DR и эстонского Delfi.

Развитие военной инфраструктуры РФ возле стран НАТО: что известно

Журналисты проанализировали спутниковые снимки и зафиксировали активное строительство российских военных объектов вблизи европейских границ.

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В частности, в Печенге (Петсамо) в 10 км от границы с Норвегией строят новые казармы и размещают военную технику.

Похожие процессы фиксируются в Петрозаводске у границ с Финляндией, а также в Саперном, Луге Псковской области и Балтийске Калининградской области.

Отдельно журналисты обратили внимание на строительство нового военного комплекса в Кирилловском примерно в 70 км от финской границы и расширение базы в Кандалакше на Белом море.

По словам командующего финской армии Паси Вялимяки, после завершения развития инфраструктуры численность российских военных вблизи финской границы потенциально может вырасти примерно с 20 до 80 тыс. человек.

Также база в Печенге после модернизации может вмещать до 17 тыс. военных вместо нынешних 7 тыс.

В целом, по оценкам журналистов, новые и расширенные военные объекты потенциально позволят России развернуть до 115 тыс. военнослужащих вблизи границ Финляндии, Норвегии и стран Балтии.

Глава шведской военной разведки MUST Томас Нильссон заявил, что эти действия следует воспринимать серьезно.

— Мы не считаем, что все это просто для демонстрации. Это подготовка возможностей для потенциального противостояния с НАТО в будущем, — отметил он.

SVT вместе с DR, NRK и Delfi получила новые спутниковые снимки, на которых видно перевооружение России, которое, как ожидается, разместится в восьми дивизиях вблизи Швеции.

По данным Must, Россия строит структуру, которую можно будет заполнить солдатами после окончания войны в Украине.

— Пока Россия участвует в событиях в Украине, конкретная серьезная военная угроза, к которой мы готовимся, является низкой. Но это может очень быстро измениться, если в Украине будет заключен режим прекращения огня, — говорит генерал-майор Брайан Ниссен, возглавляющий силы НАТО в странах Балтии и Польше.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Латвии Каспарс Пуданс заявлял, что Россия получила значительный боевой опыт во время войны против Украины и потенциально может попытаться использовать период до конца 2028 года для давления или демонстрации силы в отношении стран Балтии.

По его словам, преимуществом РФ остается не столько технологическое преимущество, сколько способность быстро масштабировать производство беспилотников и адаптировать военные решения к современной войне.

Источник : Європейська правда

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