Росія активно розбудовує військову інфраструктуру поблизу кордонів із країнами Північної Європи та Балтії.

Про це йдеться у спільному розслідуванні шведського SVT, норвезького NRK, данського DR та естонського Delfi.

Розбудова військової інфраструктури РФ біля країн НАТО: що відомо

Журналісти проаналізували супутникові знімки та зафіксували активне будівництво російських військових об’єктів поблизу європейських кордонів.

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Зокрема, у Печензі (Петсамо) за 10 км від кордону з Норвегією будують нові казарми та розміщують військову техніку.

Схожі процеси фіксуються у Петрозаводську біля кордонів із Фінляндією, а також у Сапьорному, Лузі Псковської області та Балтійську Калінінградської області.

Окремо журналісти звернули увагу на будівництво нового військового комплексу в Кіріловському приблизно за 70 км від фінського кордону та розширення бази у Кандалакші на Білому морі.

За словами командувача фінської армії Пасі Вялімякі, після завершення розбудови інфраструктури чисельність російських військових поблизу фінського кордону потенційно може зрости приблизно з 20 до 80 тис. осіб.

Також база у Печензі після модернізації може вміщувати до 17 тис. військових замість нинішніх 7 тис.

Загалом, за оцінками журналістів, нові та розширені військові об’єкти потенційно дозволять Росії розгорнути до 115 тис. військовослужбовців поблизу кордонів Фінляндії, Норвегії та країн Балтії..

Очільник шведської військової розвідки MUST Томас Нільссон заявив, що ці дії слід сприймати серйозно.

— Ми не вважаємо, що все це просто для демонстрації. Це підготовка спроможностей для потенційного протистояння з НАТО у майбутньому, — зазначив він.

SVT разом з DR, NRK та Delfi отримала нові супутникові знімки, на яких видно переозброєння Росії, яке, як очікується, розміститься у восьми дивізіях поблизу Швеції.

За даними Must, Росія будує структуру, яку можна буде заповнити солдатами після закінчення війни в Україні.

— Поки Росія бере участь в подіях в Україні, конкретна серйозна військова загроза, до якої ми готуємося, є низькою. Але це може дуже швидко змінитися, якщо в Україні буде укладено режим припинення вогню, – каже генерал-майор Браян Ніссен, який очолює сили НАТО в країнах Балтії та Польщі.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Латвії Каспарс Пуданс заявляв, що Росія отримала значний бойовий досвід під час війни проти України та потенційно може спробувати використати період до кінця 2028 року для тиску або демонстрації сили щодо країн Балтії.

За його словами, перевагою РФ залишається не стільки технологічна перевага, скільки здатність швидко масштабувати виробництво безпілотників та адаптувати військові рішення до сучасної війни.

Джерело : Європейська правда

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