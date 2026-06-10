США провели секретну операцію в районі Ормузької протоки, під час якої нібито було забезпечено вихід на світовий ринок понад 100 млн барелів іранської нафти.

Про це президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп про операцію в Ормузькій протоці

За словами американського президента, минулого місяця він доручив Збройним силам США провести закриту операцію із супроводу нафтових танкерів та інших комерційних суден через Ормузьку протоку.

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Трамп стверджує, що результатом стало виведення на відкритий ринок понад 100 млн барелів нафти.

Президент США також заявив, що під час операції було задіяно 22 судна.

— Ніхто цього не знає. Про це не знав до теперішнього часу й Іран. Нещодавно вночі ми забрали 22 судна. Пізно вночі, без світла. Оскільки в них не було радара — ми його розбомбили, — написав Трамп.

Крім того, американський лідер пов’язав ці події зі зміною світових цін на нафту та заявив, що саме це стало одним із факторів формування ціни близько 85 доларів за барель.

Водночас жодних додаткових деталей щодо часу проведення операції, маршруту суден чи механізму вивезення нафти Трамп не навів.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть відновити удари по Ірану через недостатній прогрес у переговорах щодо припинення війни.

За даними CNN, американський лідер заявив, що Вашингтон готовий до нових силових дій, якщо переговорний процес не дасть результату.

Джерело : ТАСС

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