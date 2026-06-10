Служба безпеки України уразила дві нафтоперекачувальні станції, які забезпечують пальним російську столицю – Москву.

Ураження двох НПС, які забезпечують пальним Москву

Як повідомляє Служба безпеки України, спецпризначенці Альфи уразили нафтоперекачувальні станції Второво та Лобково у Володимирській області на території Російської Федерації.

У СБУ зазначили, що відстань до цих цілей становить близько 700 км.

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Головне завдання цих станцій полягає в забезпеченні прокачування дизельного палива до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а також експортних поставок нафтопродуктів до портів Балтійського моря, зокрема через нафтоналивний термінал Приморськ.

Після атаки дронів СБУ на території двох об’єктів інфраструктури виникли пожежі, що офіційно визнала місцева влада.

Супутникові знімки системи NASA FIRMS також фіксують термальні аномалії в районах розташування цих нафтоперекачувальних станцій, що свідчить про тривалу пожежу.

– Ураження таких об’єктів має стратегічне значення, адже вони є важливими ланками паливної логістики Росії. Порушення роботи нафтоперекачувальних станцій ускладнює постачання пального до промислових центрів і військової інфраструктури, а також негативно впливає на експорт нафтопродуктів, – йдеться у повідомленні.

У СБУ стверджують, що кожен подібний удар зменшує ресурсні можливості Росії та скорочує доходи, які Кремль спрямовує на ведення повномасштабної війни проти України.

10 червня у Росії під атаку потрапили Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі та нафтоперекачувальна станція Второво у Володимирській області, після чого на двох об’єктах спалахнули пожежі.

У цю ж ніч Сили оборони завдали ударів по оборонному підприємству ВНДІР-Прогрес у російських Чебоксарах. Завод виробляє навігаційні модулі та антени для ракет Іскандер-М, Калібр та дронів Shahed.

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