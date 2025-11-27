На территории России в Самарской области прогремели взрывы из-за атаки дронов. По данным Telegram-каналов, целью стал Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.

Атака на Новокуйбышевский НПЗ

OSINT-анализ Astra показал, что целью атаки в ночь на 27 ноября мог быть Новокуйбышевский НПЗ. После анализа видео, снятых очевидцами, было установлено, что вспышки происходили непосредственно над территорией НПЗ.

На записи, сделанной с улицы Мичурина, видно как минимум три вспышки: одна была в воздухе на высоте 1,5 км, еще одна над горизонтом возле завода.

На одном из видео также зафиксировали яркое зарево – уже на территории самого НПЗ. Местные власти ситуацию не комментировали.

АО Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод входит в группу Роснефть.

Ранее этот НПЗ уже атаковали 16 ноября и 19 октября. В Генштабе ВСУ, подтверждая предыдущие атаки по этому НПЗ, отмечают, что предприятие задействовано в обеспечении потребностей российской армии.

