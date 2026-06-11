Куйбишевський НПЗ російського виробника нафти Роснефть зупинив переробку нафти після атаки безпілотників 10 червня.

Про це з посиланням на два галузевих джерела повідомляє Reuters.

Атака на Куйбишевський НПЗ: що відомо

Зазначається, що переробку зупинили на обох первинних агрегатах перегонки нафти на заводі ХДС-4 і ХДС-5. За інформацією видання, кожна з них мала потужність близько 10 тис. метричних тонн (73 тис. барелів) на добу.

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Удар дронів спричинив пошкодження та подальші ⁠ пожежі, додали джерела.

Зауважимо, що Куйбишевський нафтопереробний завод є частиною нафтопереробного виробника Роснефть, до якого також входять Новокуйбишевський та Сизранський заводи.

Нафтопереробний завод Сизрань перебуває в автономному режимі з 21 травня після того, як там було пошкоджене обладнання через атаки безпілотників. Наразі підприємство все ще не відновило ⁠роботу.

Новокуйбишевський НПЗ також припинив роботу 18 квітня після атаки безпілотників. Тепер він працює на зниженій пропускній здатності.

За даними галузевих джерел, Куйбишевський НПЗ обробляв 4,7 млн тонн нафти у 2024 році, або 94,400 барелів на день, виробляючи 0,8 млн ⁠т бензину, 1,4 млн тонн дизельного палива та 1,3 млн тонн мазуту.

Нагадаємо, 10 червня в СБУ повідомляли, що Україна за допомогою безпілотників уразила нафтоперекачувальні станції Второво та Лобково у Володимирській області Росії, розташовані за 700 км від лінії фронту.

Також 10 червня у Росії під атаку потрапив Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі, після чого на об’єкті спалахнула пожежа.

Джерело : Reuters

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