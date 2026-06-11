Дрони паралізували Куйбишевський НПЗ: зупинено переробку нафти
- Після атаки безпілотників Куйбишевський НПЗ повністю зупинив переробку нафти.
- Завод входить до нафтопереробного комплексу Роснефті, де два інші НПЗ також зазнали ударів дронів.
Куйбишевський НПЗ російського виробника нафти Роснефть зупинив переробку нафти після атаки безпілотників 10 червня.
Про це з посиланням на два галузевих джерела повідомляє Reuters.
Атака на Куйбишевський НПЗ: що відомо
Зазначається, що переробку зупинили на обох первинних агрегатах перегонки нафти на заводі ХДС-4 і ХДС-5. За інформацією видання, кожна з них мала потужність близько 10 тис. метричних тонн (73 тис. барелів) на добу.
Удар дронів спричинив пошкодження та подальші пожежі, додали джерела.
Зауважимо, що Куйбишевський нафтопереробний завод є частиною нафтопереробного виробника Роснефть, до якого також входять Новокуйбишевський та Сизранський заводи.
Нафтопереробний завод Сизрань перебуває в автономному режимі з 21 травня після того, як там було пошкоджене обладнання через атаки безпілотників. Наразі підприємство все ще не відновило роботу.
Новокуйбишевський НПЗ також припинив роботу 18 квітня після атаки безпілотників. Тепер він працює на зниженій пропускній здатності.
За даними галузевих джерел, Куйбишевський НПЗ обробляв 4,7 млн тонн нафти у 2024 році, або 94,400 барелів на день, виробляючи 0,8 млн т бензину, 1,4 млн тонн дизельного палива та 1,3 млн тонн мазуту.
Нагадаємо, 10 червня в СБУ повідомляли, що Україна за допомогою безпілотників уразила нафтоперекачувальні станції Второво та Лобково у Володимирській області Росії, розташовані за 700 км від лінії фронту.
Також 10 червня у Росії під атаку потрапив Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі, після чого на об’єкті спалахнула пожежа.