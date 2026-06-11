В ночь на 11 июня в Краснодарском крае РФ произошла атака дронов на Афипский нефтеперерабатывающий завод. На территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

Атака на Афипский НПЗ: что известно

Российский оперштаб отметил, что зафиксировал падение обломков БПЛА, что привело к возгоранию непосредственно на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Вскоре там сообщили, что пожар якобы потушили.

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По данным местных пабликов, атака на нефтеперерабатывающее предприятие в поселке Афипский началась после полуночи. Местные жители сообщали о звуках пролетов дронов с интервалами в несколько минут.

На опубликованных в сети видео зафиксирована работа систем противовоздушной обороны и масштабный пожар на территории предприятия.

Афипский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в южной части России. Его годовая мощность переработки составляет около 6,25 млн тонн нефти, что соответствует примерно 2,1% общего нефтеперерабатывающего объема РФ.

Предприятие имеет стратегическое значение для топливного обеспечения, в частности российской армии, и неоднократно становилось целью атак. Последний раз удар по Афипскому НПЗ фиксировался в марте 2026 года, когда была повреждена установка первичной переработки нефти АТ-22/4.

Фото: Exilenova+

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