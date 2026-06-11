В России загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод после атаки беспилотников
- Беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ в ночь на 11 июня.
- На территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.
- Афипский НПЗ является одним из ключевых нефтеперерабатывающих заводов юга РФ.
В ночь на 11 июня в Краснодарском крае РФ произошла атака дронов на Афипский нефтеперерабатывающий завод. На территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.
Атака на Афипский НПЗ: что известно
Российский оперштаб отметил, что зафиксировал падение обломков БПЛА, что привело к возгоранию непосредственно на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Вскоре там сообщили, что пожар якобы потушили.
По данным местных пабликов, атака на нефтеперерабатывающее предприятие в поселке Афипский началась после полуночи. Местные жители сообщали о звуках пролетов дронов с интервалами в несколько минут.
На опубликованных в сети видео зафиксирована работа систем противовоздушной обороны и масштабный пожар на территории предприятия.
Афипский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в южной части России. Его годовая мощность переработки составляет около 6,25 млн тонн нефти, что соответствует примерно 2,1% общего нефтеперерабатывающего объема РФ.
Предприятие имеет стратегическое значение для топливного обеспечения, в частности российской армии, и неоднократно становилось целью атак. Последний раз удар по Афипскому НПЗ фиксировался в марте 2026 года, когда была повреждена установка первичной переработки нефти АТ-22/4.
Фото: Exilenova+