В оточенні російського диктатора Володимира Путіна немає єдиної позиції щодо продовження війни.

Водночас Україна залишається відкритою до переговорів, але не погодиться на територіальні поступки.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю The Guardian.

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Зеленський про завершення війни між Росією та Україною

За словами президента, частина людей навколо Путіна виступає за продовження війни, однак інша частина зацікавлена у її завершенні.

— Навколо Путіна є різні люди. Половина з них хоче продовжувати цю війну, а інша половина хоче її зупинити, – сказав українький лідер.

За словами Зеленського, наблизити завершення війни можливо лише за умови одночасного тиску на Росію та збереження стійкості України.

Президент наголосив, що для цього західні партнери мають не послаблювати санкційний режим.

— Якщо західні країни – Європа, Канада та США – не зніматимуть санкцій, посилять тиск на російський тіньовий флот та інші сектори, а Україна залишатиметься сильною на полі бою, ми будемо ближче до миру, – додав президент України.

Також глава держави розповів про передачу повідомлення щодо можливої рамки дипломатичних переговорів через російського бізнесмена.

— Я сказав цьому бізнесменові, який приїхав передати меседж про потенційну рамку дипломатичних переговорів (Роману Абрамовичу – Ред.), що ми були готові говорити від самого початку. Ми не хотіли цієї війни й хочемо її зупинити, – додав президент.

Також Зеленський прокоментував спроби вести переговори про Україну без участі Києва. Він згадав про переговори між США та Росією в Анкориджі, та заявив, що “це була помилка, особливо для Америки.

За його словами, Путін послабив позицію США та брехав президенту Дональду Трампу.

— У будь-якому разі ми готові говорити, але ми не віддамо нашої території, – підсумував Володимир Зеленський.

Раніше президент український лідер повідомив, що наприкінці травня передав Володимиру Путіну сигнал про готовність до прямої двосторонньої зустрічі через російського бізнесмена Романа Абрамовича.

За словами глави держави, Абрамович приїхав до Києва та запропонував передати повідомлення без публічного розголосу безпосередньо Путіну.

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