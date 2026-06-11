Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини мають намір обговорити з Дональдом Трампом новий підхід до мирних переговорів між Україною та Росією.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

Що готують європейські лідери для Трампа на саміті G7

Зазначається, що Велика Британія, Франція та Німеччина вважають, що імпульс у війні змістився в бік України, створюючи можливості для переговорів, які виходитимуть за межі умов, що виникли після саміту Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці минулого року.

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– Ми посилюємо тиск на Росію, – заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц законодавцям у Берліні у четвер. — Водночас ми підтримуємо зусилля щодо досягнення переговорного рішення, яке припинить агресивну війну Росії. Міцного миру можна досягти лише шляхом переговорів за участю України, Росії, США та Європи. Іншого шляху немає.

Європейські столиці пропонують розглядати поточну лінію фронту як відправну точку для можливого припинення вогню та подальших переговорів. Вони хочуть домовитися про надійні гарантії безпеки для України, що передбачають розгортання багатонаціональних сил.

Такі пропозиції були викладені у спільній заяві з президентом України Володимиром Зеленським після переговорів у Лондоні.

Російський диктатор досі відмовлявся від перемир’я для проведення мирних переговорів. Він аргументував це тим, що така перерва нібито дозволить Києву переозброїтися та зміцнити свою оборону.

Також Володимир Путін не згоден із тим, щоб європейські війська були присутні в Україні. Він хоче, щоб Україна здала територію на сході Донецької області, яку російські війська не змогли захопити в результаті боїв з 2014 року.

На думку критиків переговорів з Росією станом на зараз, позиція очільника Кремля найближчим часом навряд чи зміниться.

Однак країни E3 вбачають можливість відвести Європі більшу роль у формуванні переговорного процесу, оскільки переговори під егідою США зайшли в глухий кут. До того ж Вашингтон наразі зосередився на конфлікті з Іраном.

Тож вони хочуть, щоб американський лідер підтримав їхні пропозиції щодо посилення тиску на Росію. Європейські лідери вважають, що це може примусити її сісти за стіл переговорів за участю представників Європи, України, США та Росії уже наступного місяця.

Крім цього, Велика Британія та Європейський Союз працюють над новими санкціями, які будуть введені проти Росії найближчими тижнями. Джерела видання застерегли, що плани є попередніми і можуть змінитися.

Також Європа прагне уникнути повторення ситуації минулої зими, коли українці витримували морози без електроенергії та опалення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що в оточенні російського диктатора Володимира Путіна немає єдиної позиції щодо продовження війни.

Водночас Україна залишається відкритою до переговорів, але не погодиться на територіальні поступки.

Раніше український лідер повідомив, що наприкінці травня передав Володимиру Путіну сигнал про готовність до прямої двосторонньої зустрічі через російського бізнесмена Романа Абрамовича.

За словами глави держави, Абрамович приїхав до Києва та запропонував передати повідомлення без публічного розголосу безпосередньо Путіну.

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