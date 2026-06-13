Червень і липень мають стати результативними для України та Європи – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що переговори в Європі мають дати нові рішення щодо ППО, санкцій і розвитку далекобійності.
- Далекобійність України демонструє результати в окупованому Криму і на території РФ.
Президент Володимир Зеленський заявив, що ключовими результатами переговорів і зустрічей у Європі найближчими тижнями має стати політичний прогрес у співпраці з партнерами.
Зокрема йдеться про розвиток української далекобійності, посилення ППО та запровадження нових санкцій проти Росії.
Очікування Зеленського від переговорів в Європі
– Перемовини та зустрічі в Європі цими тижнями мають бути не пустими. Ми наповнюємо їх змістом та очікуємо змісту від партнерів. Політичний прогрес у нашій взаємодії, зокрема у форматі Drone Deals, нові санкції проти Росії, нова підтримка для України, передусім підтримка ППО та нашої далекобійності, – сказав президент у вечірньому зверненні.
Він зауважив, що українська далекобійність демонструє ефективність як на тимчасово окупованих територіях, так і по цілях на території Росії.
– Ми доводимо, що українська далекобійність має вирішальне значення, зараз у мідлстрайках на всю глибину тимчасово окупованої території та в дипстрайках проти російських нафтових об’єктів і воєнних підприємств, – зазначив Зеленський.
За його словами, протягом доби були уражені цілі у тимчасово окупованому Криму та на території Російської Федерації.
– Були цієї доби хороші влучання в СБУ – у тимчасово окупованому нашому Криму. І в нашої армії – по території самої Росії: у Волгоградському та Краснодарському регіонах, саме проти нафтових об’єктів, – сказав глава держави.
Президент додав, що червень і липень мають стати результативними для України та всієї Європи, та подякував військовим за їхню роботу.
Нагадаємо, в МЗС повідомили, що Результатом візиту президента Володимира Зеленського до Таллінна стали домовленості з низкою союзників щодо посилення протиповітряної оборони.