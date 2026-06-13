Президент Володимир Зеленський заявив, що ключовими результатами переговорів і зустрічей у Європі найближчими тижнями має стати політичний прогрес у співпраці з партнерами.

Зокрема йдеться про розвиток української далекобійності, посилення ППО та запровадження нових санкцій проти Росії.

Очікування Зеленського від переговорів в Європі

– Перемовини та зустрічі в Європі цими тижнями мають бути не пустими. Ми наповнюємо їх змістом та очікуємо змісту від партнерів. Політичний прогрес у нашій взаємодії, зокрема у форматі Drone Deals, нові санкції проти Росії, нова підтримка для України, передусім підтримка ППО та нашої далекобійності, – сказав президент у вечірньому зверненні.

Він зауважив, що українська далекобійність демонструє ефективність як на тимчасово окупованих територіях, так і по цілях на території Росії.

Зараз дивляться

– Ми доводимо, що українська далекобійність має вирішальне значення, зараз у мідлстрайках на всю глибину тимчасово окупованої території та в дипстрайках проти російських нафтових об’єктів і воєнних підприємств, – зазначив Зеленський.

За його словами, протягом доби були уражені цілі у тимчасово окупованому Криму та на території Російської Федерації.

– Були цієї доби хороші влучання в СБУ – у тимчасово окупованому нашому Криму. І в нашої армії – по території самої Росії: у Волгоградському та Краснодарському регіонах, саме проти нафтових об’єктів, – сказав глава держави.

Президент додав, що червень і липень мають стати результативними для України та всієї Європи, та подякував військовим за їхню роботу.

Нагадаємо, в МЗС повідомили, що Результатом візиту президента Володимира Зеленського до Таллінна стали домовленості з низкою союзників щодо посилення протиповітряної оборони.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.