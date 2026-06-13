Россия продолжает масштабировать производство средств воздушного нападения, активно используя иностранные компоненты и пытаясь его удешевить, жертвуя точностью в количестве.

Об этом сообщил главный научный сотрудник научно-исследовательского управления Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники полковник Александр Заруба во время брифинга.

Наращивание производства дронов и ракет в РФ: что известно

В большом количестве в российских БпЛА и ракетах украинские исследователи находят компоненты двойного назначения, обычно используемые в бытовой технике.

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В то же время, российская сторона адаптирует эти элементы для нужд оборонной промышленности, что позволяет поддерживать производство высокотехнологичных средств поражения.

В частности, в состав одной ракеты Х-101 входит до 160 иностранных компонентов, в то время как в беспилотниках типа Shahed и Герань — не менее 50 единиц различной микроэлектроники. Это свидетельствует о глубокой зависимости российского ВПК от импортных технологий, включая северокорейские и западные элементы.

— Еще одна тенденция — российские оккупанты пытаются всячески удешевить производство, жертвуя точностью для количества, — отметил Александр Заруба.

По его словам, украинские специалисты системно отслеживают изменения в конструкции российских ракет и дронов, что позволяет силам обороны оперативно адаптировать средства противодействия.

Украинские эксперты также фиксируют изменение тактики ударов — Россия все чаще целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру, в том числе жилые дома, используя элементы массового поражения.

Это, по оценкам специалистов, свидетельствует о переходе к стратегии войны на истощение.

Несмотря на это, по результатам мая Силы обороны Украины уничтожили более 59 тыс. воздушных целей и отразили 25 ракетно-авиационных ударов, что подтверждает высокую эффективность украинской противовоздушной обороны даже в условиях роста интенсивности атак.

Искандер-М: масштабирование производства и модернизация

Россия продолжает модернизацию оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М и наращивает его производство.

По оценкам Александра Зарубы, по состоянию на весну 2026 года в месяц Россия производила 60 баллистических ракет Искандер-М и еще 10 крылатых ракет Искандер-К.

Модернизация комплекса сосредоточена на повышении устойчивости к системам ПВО (особенно Patriot), увеличении дальности поражения и масштабировании производства в условиях санкций.

Отдельные технические обновления включают в себя средства преодоления противовоздушной обороны, обновленное программное обеспечение и усовершенствованные системы наведения.

Также сообщается о заявленном увеличении дальности до 1 000 км в новых версиях, что расширяет потенциальные возможности поражения целей на значительном расстоянии.

Модернизация ракет Х-101

Россия использует для ударов по Украине крылатые ракеты Х-101, которые, по оценкам украинских специалистов, часто производятся буквально за несколько недель до применения.

По словам Александра Зарубы, средний темп производства этого типа вооружения составляет 40–50 единиц в месяц.

Он отметил, что Х-101 прошла глубокую модернизацию. В частности, снижена ее заметность за счет радиопоглотительного покрытия, интегрированы системы отстрела ложных целей и обновлены бортовые комплексы наведения и защиты от ПВО и РЭБ.

Также фиксируется переход к более современным компонентам и изменение элементной базы на специализированную микроэлектронику.

Отдельно сообщается об усилении боевой части: ее масса выросла почти вдвое — до около 800 кг, а конструкция позволяет использовать варианты с разным способом подрыва, в частности на высоте перед поражением цели.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что ежемесячно РФ может применять до 100 баллистических ракет для ударов по Украине, сохраняя при этом устойчивый уровень их запасов.

Кроме того, в этом году Россия планирует поставить в 60 гиперзвуковых аэробалистических ракет Кинжал.

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