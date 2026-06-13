Росія продовжує масштабувати виробництво засобів повітряного нападу, активно використовуючи іноземні компоненти та намагаючись його здешевити, жертвуючи точністю задля кількості.

Про це повідомив головний науковий співробітник науково-дослідного управління Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки полковник Олександр Заруба під час брифінгу.

Нарощування виробництва дронів та ракет в РФ: що відомо

У великій кількості в російських БпЛА та ракетах українські дослідники знаходять компоненти подвійного призначення, які зазвичай використовуються у побутовій техніці.

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Водночас російська сторона адаптує ці елементи для потреб оборонної промисловості, що дозволяє підтримувати виробництво високотехнологічних засобів ураження.

Зокрема, до складу однієї ракети Х-101 входить до 160 іноземних компонентів, тоді як у безпілотниках типу Shahed та Герань — щонайменше 50 одиниць різної мікроелектроніки. Це свідчить про глибоку залежність російського ВПК від імпортних технологій, включно з північнокорейськими та західними елементами.

— Ще одна тенденція — російські окупанти намагаються всіляко здешевити виробництво, жертвуючи точністю задля кількості., — зазначив Олександр Заруба.

За його словами, українські фахівці системно відстежують зміни у конструкції російських ракет і дронів, що дозволяє Силам оборони оперативно адаптувати засоби протидії.

Українські експерти також фіксують зміну тактики ударів — Росія дедалі частіше цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки, використовуючи елементи масового ураження.

Це, за оцінками фахівців, свідчить про перехід до стратегії війни на виснаження.

Попри це, за результатами травня, Сили оборони України знищили понад 59 тис. повітряних цілей і відбили 25 ракетно-авіаційних ударів, що підтверджує високу ефективність української протиповітряної оборони навіть в умовах зростання інтенсивності атак.

Іскандер-М: масштабування виробництва та модернізація

Росія продовжує модернізацію оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер-М та нарощує його виробництво.

За оцінками Олександра Заруби, станом на весну 2026 року за місяць Росія виробляла 60 балістичних ракет Іскандер-М та ще 10 крилатих ракет Іскандер-К.

Модернізація комплексу зосереджена на підвищенні стійкості до систем ППО (особливо Patriot), збільшенні дальності ураження та масштабуванні виробництва в умовах санкцій.

Окремі технічні оновлення включають засоби подолання протиповітряної оборони, оновлене програмне забезпечення та вдосконалені системи наведення.

Також повідомляється про заявлене збільшення дальності до 1 000 км у нових версіях, що розширює потенційні можливості ураження цілей на значній відстані.

Модернізація ракет Х-101

Росія використовує для ударів по Україні крилаті ракети Х-101, які, за оцінками українських фахівців, часто вироблені буквально за кілька тижнів до застосування.

За словами Олександра Заруби, середній темп виробництва цього типу озброєння становить 40–50 одиниць на місяць.

Він зазначив, що Х-101 пройшла глибоку модернізацію. Зокрема, знижено її помітність за рахунок радіопоглинального покриття, інтегровано системи відстрілу хибних цілей та оновлено бортові комплекси наведення і захисту від ППО та РЕБ.

Також фіксується перехід до більш сучасних компонентів і зміна елементної бази на спеціалізовану мікроелектроніку.

Окремо повідомляється про посилення бойової частини: її маса зросла майже вдвічі — до близько 800 кг, а конструкція дозволяє використовувати варіанти з різним способом підриву, зокрема на висоті перед ураженням цілі.

Раніше в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що щомісяця РФ може застосовувати до 100 балістичних ракет для ударів по Україні, при цьому зберігаючи сталий рівень їхніх запасів.

Крім того, цього року Росія планує поставити до 60 гіперзвукових аеробалістичних ракет Кинджал.

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