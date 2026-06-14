G7 станет площадкой для дискуссии о возможных мирных переговорах по войне в Украине
- На G7 будет рассмотрен возможный формат переговоров по войне РФ против Украины с участием Украины, России, США и Европы.
- Одной из ключевых тем станет вопрос, кто будет представлять Европу в потенциальных переговорах.
Во французском Эвиане с 15 по 17 июня состоится саммит G7, который станет площадкой для обсуждения потенциальных мирных переговоров относительно войны России против Украины. Наиболее реалистичным считают формат, в котором принимают участие Украина, ЕС, США и Россия.
Об этом со ссылкой на источники в германском правительстве сообщает Суспильне.
Саммит G7 и мирные переговоры о войне в Украине: что известно
– Сегодня Украина находится в более сильной позиции. Россия не может победить военным путем. Ее экономика испытывает трудности. Потому впервые может медленно открываться окно возможностей для дипломатии. Это обсудили на встрече в Лондоне. Вместе они сформулировали пять основных пунктов, которые также будут обсуждаться в городе Эвиан с президентом США Дональдом Трампом, – рассказал источник издания.
Оно отметило, что особенно важной стала оценка того, насколько близки сейчас Европа и США. Самый сложный вопрос состоит в том, кто будет говорить от имени Европы в мирных переговорах по войне в Украине.
– Пока нет окончательного ответа. Нужна одновременно эффективность и легитимность. Эффективность означает не очень большой формат. Легитимность – тесная координация с Украиной, США и европейскими партнерами, – пояснил источник.
Однако собеседник считает, что договоренность между странами G7 и Украиной о новой инициативе о мирных переговорах будет достигнута “вряд ли”.
Ранее СМИ писали, что на саммите европейские лидеры хотят убедить президента США Дональда Трампа поддержать новый формат переговоров между Украиной и РФ.
Они выступают за прекращение огня и гарантию безопасности для Украины.
Напомним, американский лидер Дональд Трамп и президент Владимир Зеленский поучаствуют в рабочей сессии стран G7 во Франции и могут встретиться в кулуарах мероприятия.