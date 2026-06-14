У французькому Евіані з 15 по 17 червня відбудеться саміт G7, який стане майданчиком для обговорення потенційних мирних переговорів щодо війни Росії проти України. Найреалістичнішим форматом вважають той, у якому беруть участь Україна, ЄС, США та Росія.

Про це з посиланням на джерела у німецькому уряді повідомляє Суспільне.

Саміт G7 і мирні переговори щодо війни в Україні: що відомо

– Сьогодні Україна перебуває в більш сильній позиції. Росія не може перемогти військовим шляхом. Її економіка зазнає труднощів. Тому вперше може повільно відкриватися вікно можливостей для дипломатії. Це обговорили на зустрічі в Лондоні. Разом вони сформулювали п’ять основних пунктів, які також будуть обговорюватися в місті Евіан з президентом США Дональдом Трампом, – розповіло джерело видання.

Воно зауважило, що особливо важливою стала оцінка того, наскільки близькими є зараз Європа та США. Найскладніше питання полягає у тому, хто говоритиме від імені Європи у мирних переговорах щодо війни в Україні.

Зараз дивляться

– Наразі немає остаточної відповіді. Потрібна одночасно ефективність і легітимність. Ефективність означає не надто великий формат. Легітимність – тісну координацію з Україною, США і європейськими партнерами, – пояснило джерело.

Однак співрозмовник вважає, що домовленість між країнами G7 та Україною щодо нової ініціативи про мирні переговори буде досягнута “навряд чи”.

Раніше ЗМІ писали, що на цьому саміті європейські лідери хочуть переконати президента США Дональда Трампа підтримати новий формат переговорів між Україною та РФ.

Вони виступають за припинення вогню та гарантії безпеки для України.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп і президент Володимир Зеленський візьмуть участь у робочій сесії країн G7 у Франції та можуть зустрітися в кулуарах заходу.

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