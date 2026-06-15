Удар Росії по Києво-Печерській лаврі викликав широку міжнародну реакцію. Представники ЄС, європейських держав і США засудили атаку на об’єкт ЮНЕСКО та назвали дії РФ воєнним злочином і проявом варварства.

Атака на Києво-Печерську лавру: міжнародна реакція

Реагуючи на удар по Києво-Печерській лаврі, висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас зазначила, що Росія знову посилила напади на українських мирних жителів, та назвала атаку на об’єкт ЮНЕСКО воєнним злочином.

— Це воєнні злочини, і Росії доведеться за них відповідати. У відповідь сьогодні ми запроваджуємо додаткові санкції, спрямовані проти російського ВПК та “тіньового флоту”. Кожен захід ще більше обмежує простір для маневру Росії, — наголосила вона.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що удар по Києво-Печерській лаврі вкотре продемонстрував варварство Росії та зневагу до людства, попри заяви Кремля про захист християнської цивілізації.

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Глава МЗС Латвії Байба Браже наголосила, що атаки на християнські святині є проявом жорстокого варварства Росії, та закликала не допускати нормалізації російської агресії на міжнародній арені.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро назвав нічний удар проявом жорстокості Путіна і порівняв пошкодження Києво-Печерської лаври з ударом по Нотр-Даму або базиліці Сен-Дені для французів.

— Для нас, французів, це еквівалент бомбардування Нотр-Даму або Сен-Дені, що, очевидно, є неприйнятним, — зазначив міністр.

Він додав, що підтримка України з боку ЄС лише посилюється, передає Укрінформ.

Президент Литви Гітанас Науседа підкреслив, що Росія демонструє повну зневагу до людського життя, культурної спадщини та духовних традицій, і закликав посилити міжнародний тиск.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Кремль знову показав, що для нього немає нічого святого, а справжня віра не може поєднуватися з бомбардуванням храмів.

— Справжня віра не бомбардує собори. Молдова стоїть на боці України. Тиск має зростати, доки Росію не зупинять, — написала вона.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала атаку черговим доказом того, що Росія продовжує шлях насильства та руйнувань, і заявила про необхідність посилення тиску на Москву.

— Сьогодні лідери G7 зустрінуться в Евіані. Ми обговоримо наступні кроки для посилення тиску на Росію, залучення Путіна до столу переговорів та припинення цих безглуздих убивств. Європа хоче миру. Ніхто більше, ніж український народ, — підкреслила президентка.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос наголосила, що атака на Києво-Печерську лавру відбулася в день, коли Україна відкриває новий етап переговорів щодо вступу до ЄС, і назвала це сигналом страху Росії перед демократичною Україною.

— Вони вбили рятувальників у Харкові, поранили мирних жителів у Києві та підпалили Києво-Печерську лавру, одне з найважливіших релігійних місць України. Час говорить сам за себе. День, коли Україна розпочинає свої перші переговорні шаланди, знову показує, чого вона найбільше боїться. Демократичної України, міцно закріпленої в Європі, — зазначила вона.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що немає жодного військового виправдання для ударів по цивільних і культурній спадщині, та наголосив на необхідності відповідальності за злочини РФ.

Очільниця МЗС Великої Британії Іветт Купер назвала удар по святині обурливим актом і підтвердила підтримку дій України в межах ЮНЕСКО та посилення тиску на російську військову інфраструктуру.

Перед початком зустрічі голів МЗС держав ЄС у Люксембурзі міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що атака є абсолютно неприйнятною, та закликала до якнайшвидшого припинення вогню і повної відповідальності Росії за воєнні злочини, пише Укрінформ.

Американський пастор Марк Бернс, духовний радник президента США, заявив, що його думки та молитви з українцями, які постраждали від атаки на одну з найбільших релігійних святинь України.

Глава угорського МЗС Аніта Орбан рішуче засудила удар по Києво-Печерській лаврі, зазначивши, що будь-які напади на цивільну інфраструктуру, а особливо на релігійні об’єкти, є неприйнятними.

Очільник Європейської ради Антоніу Кошта наголосив, що такі удари РФ вкотре підкреслюють те, що Росія продовжує свою ескалацію.

— Ці напади демонструють небажання Росії серйозно брати участь у мирних переговорах. Але час не на боці Росії. Коли лідери G7 зустрінуться сьогодні в Евіані, ми обговоримо, як посилити тиск на Росію, щоб вона сідала за стіл переговорів щодо справедливого та тривалого миру в Україні, — зазначив Кошта.

Президент Франції Емманюель Макрон також засудив російський удар по Києво-Печерській лаврі. Він наголосив, що атака на одну з головних святинь українського православ’я не має жодного виправдання, так само як і сама російська агресія проти України.

Макрон заявив про готовність Франції співпрацювати з українською стороною у питаннях захисту та відновлення культурної спадщини.

За його словами, цей удар лише посилює рішучість Парижа разом із союзниками працювати над досягненням припинення вогню та справедливого миру, попри небажання Росії погоджуватися на такі кроки.

Нагадаємо, атака на Києво-Печерську лавру сталася сьогодні, 15 червня.

Унаслідок удару сталося загоряння на даху Успенського собору.

Згодом Служба безпеки України встановила, що російські війська вдарили по об’єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО безпілотником Герань-2.

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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