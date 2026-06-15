Служба безпеки України встановила, що під час атаки на Києво-Печерську лавру російські війська застосували безпілотник Герань-2 — російську версію іранського дрона-камікадзе Shahed.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Удар по Києво-Печерській лаврі 15 червня: що відомо

Під час огляду місця події співробітники СБУ виявили фрагменти корпусу та двигуна російського дрона-камікадзе, який уразив Стефанівський приділ Успенського собору на території лаври.

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Окремі елементи комплектування безпілотника були виготовлені на території РФ в особливій економічній зоні Алабуга, про що свідчать відповідні маркування, виявлені на фрагментах дрона.

За даними слідства, атака сталася о 01:50 15 червня під час масованого удару по столиці. Унаслідок влучання були пошкоджені дахові перекриття, куполи, стіни та скління собору.

Загиблих і постраждалих немає.

Також від вибухової хвилі пошкоджені сусідні будівлі цивільної інфраструктури Печерського району Києва.

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни.

Раніше віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури Тетяна Бережна повідомила, що Росія атакувала територію Києво-Печерської лаври — об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Внаслідок удару було пошкоджено Успенський собор.

Після атаки міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Київ терміново ініціює всі відповідні процедури в межах ЮНЕСКО та інших міжнародних інструментів у відповідь на пошкодження лаври.

За словами глави МЗС, удар по одній із найважливіших християнських святинь світу є черговим свідченням варварського ставлення РФ до культурної та духовної спадщини.

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