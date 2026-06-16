Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс відреагувала на російський масований удар по Києву, внаслідок якого було пошкоджено Києво-Печерську лавру.

Про це повідомляє посольство США в Україні із посиланням на заяву Джулі Девіс.

Реакція США на удар по Києво-Печерській лаврі

Американська дипломатка повідомила, що особисто побачила наслідки російського удару по території Києво-Печерської лаври та руйнування історичної пам’ятки.

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За її словами, під час нічної атаки постраждали не лише об’єкти культурної спадщини, а й житлові будинки столиці.

— Також були удари по житлових будинках, внаслідок яких було госпіталізовано дорослих і дітей. Атаки проти мирних жителів і християнських святинь є неприйнятними. Це жахливе насильство має припинитися, а війна повинна закінчитися, — наголосила Девіс.

У заяві американської сторони окремо заявили про неприйнятність атак на цивільну інфраструктуру та об’єкти, які мають історичне й духовне значення.

Удар Росії по Києво-Печерській лаврі викликав широку міжнародну реакцію. Представники ЄС, європейських держав і США засудили атаку на об’єкт ЮНЕСКО та назвали її проявом варварства і воєнним злочином.

Зокрема, висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що Росії доведеться відповідати за удари по цивільних і культурній спадщині, а Євросоюз у відповідь посилює санкції проти російського ВПК і “тіньового флоту”.

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії, Бельгії та Франції також засудили атаку. Очільник французької дипломатії Жан-Ноель Барро порівняв удар по Києво-Печерській лаврі з можливим бомбардуванням Нотр-Даму для французів.

Після атаки СБУ встановила, що російські війська атакували Києво-Печерську лавру дроном Герань-2 — російською версією іранського безпілотника Shahed. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

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