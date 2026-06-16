У Кремлі вперше відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського про готовність провести зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на полях саміту G7 у Франції.

Відповідь озвучив речник Кремля Дмитро Пєсков.

У Кремлі відповіли на пропозицію Зеленського провести зустріч із Путіним

Під час спілкування з журналістами Дмитра Пєскова запитали, чи отримував Кремль офіційне запрошення для Володимира Путіна провести зустріч із президентом України під час саміту G7 у Франції.

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У відповідь речник Кремля заявив, що такого запрошення не було.

— Звичайно, що не було. Та й офіційних каналів там між Москвою і Києвом немає, як ви знаєте, — сказав Пєсков.

Водночас він додав, що Путін нібито вже неодноразово озвучував свою позицію щодо переговорів.

У Кремлі також повторили тезу про можливість проведення переговорів у Москві.

— Якщо Зеленський готовий говорити відповідально і серйозно, власне, “київському режиму” чудово відомо, про що, то він завжди може приїхати до Москви, де його приймуть, — заявив речник Кремля.

Нагадаємо, що днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що пропонував провести зустріч із Володимиром Путіним під час саміту G7 у Франції.

За словами глави держави, українська сторона передавала відповідний сигнал різними каналами — через дипломатів, представників розвідки та інших посередників. Зеленський зазначив, що така зустріч могла б відбутися за участю США та європейських партнерів.

Також Зеленський обговорював із президентом США Дональдом Трампом можливість організації переговорів у Сполучених Штатах — у форматі, від якого Росії було б складніше відмовитися.

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