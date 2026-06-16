Президент США Дональд Трамп підтвердив, що має намір окремо зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським під час саміту G7 у французькому Евіані.

Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування із журналістами на полях саміту G7.

Трамп анонсував окрему зустріч із Зеленським: що відомо

Під час спілкування зі ЗМІ президент США повідомив, що після участі у робочих заходах саміту планує провести окремі переговори з президентом України.

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За словами Трампа, сторони мають обговорити питання війни РФ проти України та можливі дипломатичні кроки.

Коментуючи ситуацію на фронті, американський президент заявив, що Росія та Україна продовжують зазнавати значних втрат.

— Послухайте, Росія має укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, як і Україна. Минулого місяця вони втратили 35 тис. солдатів. Те, що там відбувається, — просто божевілля, — сказав Трамп.

Він також повідомив, що напередодні провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

— Вони просто продовжують боротися, втрачаючи солдатів. Вони втрачають так багато солдатів, — зазначив президент США.

Окремо Трамп додав, що між Путіним і Зеленським існує значна взаємна неприязнь, що ускладнює переговорний процес.

Що відомо про контакти Зеленського і Трампа на G7

За інформацією The Kyiv Independent, до початку окремих переговорів Зеленський, Трамп і президент Франції Еммануель Макрон уже взяли участь у спільних заходах саміту та робочій сесії разом з іншими лідерами G7.

Видання зазначає, що це стало першою особистою появою Зеленського і Трампа на одному міжнародному заході за останні кілька місяців.

Сам президент України підтвердив початок роботи на саміті та повідомив, що серед ключових тем дня — посилення української ППО та просування дипломатичних зусиль для завершення війни.

— Головне — посилити ППО для України та підштовхнути дипломатію, щоб Росія завершила свою війну. Мир потрібен, — заявив Зеленський.

Напередодні саміту G7 президент Франції Еммануель Макрон під час короткої двосторонньої зустрічі з Володимиром Зеленським порушив питання можливої організації окремих переговорів українського лідера з президентом США Дональдом Трампом.

За даними CNN, Макрон як господар саміту запросив Зеленського до участі у заходах G7, розраховуючи, що присутність України допоможе посилити підтримку партнерів.

На оприлюдненому відео французький президент звернувся до Зеленського із запитанням щодо можливості окремої двосторонньої зустрічі з Трампом та запропонував допомогти з її організацією.

Також напередодні президенти України та США провели телефонну розмову, яка тривала близько 30 хвилин. За словами Зеленського, сторони домовилися продовжити обговорення ідей щодо завершення війни під час особистої зустрічі на саміті G7.

Фото: Володимир Зеленський

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